Facultad de Filosofía y Letras, 61 años como pilar de la BUAP

María Huerta

Durante el Segundo Informe de Labores de Josefina Manjarrez Rosas, directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP, en representación de Lilia Cedillo; Francisco Tenorio Martínez, contralor General de la institución, destacó el compromiso con la formación de profesionales que atiendan problemáticas sociales.

La unidad académica tiene matrícula de 2 mil 254 estudiantes en cinco licenciaturas escolarizadas, una a distancia y dos en la Universidad para Adultos; seis maestrías, cinco doctorados y dos especialidades.

Así como 137 profesores: 79 de tiempo completo y 64 son miembros del Sistema Nacional de Investigadores.

Del mismo modo, 18 cuerpos académicos, cinco proyectos vigentes, 15 libros publicados con financiamiento y seis revistas digitales de acceso abierto.

“Durante 61 años de trayectoria, la Facultad de Filosofía y Letras ejerce un rol clave para abordar problemas urgentes.

“Tengan la confianza de que mediante el esfuerzo coordinado de todos, habremos consolidado un plan académico capaz de responder a las necesidades de la sociedad y de contribuir a un futuro más justo, libre y sostenible”, dijo Josefina Manjarrez Rosas.