BUAP invita a la Certificación Yellow Belt + Green Belt + Black Belt

María Huerta

La facultad de Ingeniería de la BUAP e International Lean Six Sigma invitan a estudiantes y profesionistas a ser parte de la mejora continua y certificarse.

A través de sus redes sociales, la máxima casa de estudios detalló que la Certificación Yellow Belt + Green Belt + Black Belt comenzará el 18 de mayo de 2026, en un horario de lunes y miércoles, de 19:00 a 22:00 horas.

El costo para la comunidad de la BUAP, es de 17 mil pesos y el público en general pagará 19 mil 750.