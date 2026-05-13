BUAP invita a la Certificación Yellow Belt + Green Belt + Black Belt

María Huerta
La facultad de Ingeniería de la BUAP e International Lean Six Sigma invitan a estudiantes y profesionistas a ser parte de la mejora continua y certificarse.
A través de sus redes sociales, la máxima casa de estudios detalló que la Certificación Yellow Belt + Green Belt + Black Belt comenzará el 18 de mayo de 2026, en un horario de lunes y miércoles, de 19:00 a 22:00 horas.
El costo para la comunidad de la BUAP, es de 17 mil pesos y el público en general pagará 19 mil 750.
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