mce IntraMed abre el debate en la comunidad médica: ¿Qué tan preparados estamos para el impacto epidemiológico durante el Mundial 2026?

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A tan solo un mes de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026, el evento deportivo más grande de la historia en la región, se abre una pregunta clave para la comunidad médica: ¿Estamos realmente preparados para gestionar los desafíos sanitarios que implica un evento de esta escala? Expertos en salud advierten que su magnitud sin precedentes no solo representa una oportunidad cultural y económica, sino también un desafío sanitario que requiere criterios técnicos compartidos, prevención activa y coordinación entre profesionales.

Con una participación récord de 48 equipos, más de 100 partidos y sedes distribuidas entre México, Estados Unidos y Canadá, se estima que millones de personas se movilizarán entre estadios, aeropuertos y espacios públicos. Tan solo en Estados Unidos podrían recibirse hasta 10 millones de visitantes internacionales. Este contexto de alta movilidad convierte al Mundial en un posible amplificador epidemiológico, especialmente frente a enfermedades como el sarampión.

En este escenario, el médico adquiere un rol protagónico no solo en la atención, sino en la anticipación, educación y contención de riesgos sanitarios.

“IntraMed busca poner en contexto estos riesgos desde una mirada médica rigurosa, pero también accesible. Más que alertar, el objetivo es generar conversación entre profesionales de la salud sobre cómo prepararnos mejor. Los grandes eventos no generan brotes por sí mismos, pero sí pueden acelerar la propagación de virus existentes si no se toman medidas adecuadas”, señaló Esteban Crosio, médico coordinador de contenidos científicos en IntraMed.

Actualmente, los tres países sede presentan distintos escenarios epidemiológicos.

En México, tras un brote iniciado en 2025, la estrategia nacional de vacunación ha logrado una reducción cercana al 30% en casos activos y una movilización histórica de más de 13 millones de personas vacunadas en semanas recientes. Sin embargo, persisten retos

para alcanzar la inmunidad colectiva. En Estados Unidos, el descenso en la cobertura de vacunación y el aumento de exenciones han contribuido a cifras récord de contagios en los últimos años. En Canadá, aunque el volumen de casos es menor, la cobertura vacunal

sigue por debajo del umbral recomendado.

“El sarampión sigue siendo altamente transmisible y el riesgo aumenta en contextos de alta concentración y movilidad poblacional. La clave está en la prevención, especialmente en la verificación de esquemas de vacunación antes de viajar”, explicó Esteban, “Pero también es fundamental que como comunidad profesional discutamos protocolos, experiencias y respuestas posibles ante este tipo de escenarios”, agregó.

En este contexto, IntraMed invita a médicos y profesionales de la salud a sumarse a la conversación, compartir experiencias y discutir criterios técnicos a través de su red, fortaleciendo el intercambio de conocimiento en tiempo real.

“La conversación no debe centrarse en el miedo, sino en la acción informada.

El Mundial 2026 no es solo sanitario, sino también colaborativo: cómo articular el conocimiento médico en red para responder mejor”, concluyó.