Elenco y producción de “El Renacer de Luna” le festejaron su cumpleaños a la protagonista Marisol del Olmo

Por Mino D’Blanc

Durante la tarde del lunes 11 de mayo en una locación ubicada al sur de la Ciudad de México elenco y equipo de producción de “El Renacer de Luna”, producida ejecutivamente por el experimentado Roy Rojas para TelevisaUnivision le celebraron su cumpleaños a la protagonista femenina que es la talentosa Marisol del Olmo.

En el festejo estuvieron presentes el propio productor, así como Matías Novoa quien es protagonista masculino, además de Jorge Luis Pila, Marlene Favela, Mar Sordo, Lalo Zucchi, Graco Sendel, Jorge Gallegos y Juan Pablo Velasco quienes le interpretaron a la actriz las tradicionales “Las Mañanitas” y partieron un pastel.

Feliz, Marisol del Olmo agradeció a sus compañeros el afectuoso gesto y señaló que se siente afortunada por tener salud y participar en este proyecto que representa el primer protagónico en su carrera. Ante ello, discernió: “Todo llega en el tiempo perfecto y con la gente perfecta”.

En “El Renacer de Luna”, Marisol del Olmo interpreta a Maya Mistral quien es madre de dos hijos. Vive atrapada en un matrimonio de control y agresión con Pancho Cadena, personaje al que da vida Flavio Medina. Aunque aparenta la fragilidad, en su interior habita una mujer fuerte que despierta al conocer a Sebastián Castillejos a quien personifica Matías Novoa, quien le devuelve la fe en el amor.