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Tecate Emblema 2026: estos son los horarios oficiales de todos los artistas por escenario

By Redaccion1 / 13 mayo, 2026

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La cuenta regresiva para el Tecate Emblema 2026 ya comenzó y miles de fans se preparan para vivir uno de los festivales musicales más esperados del año en la Ciudad de México.

El evento se realizará los próximos 16 y 17 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde artistas internacionales y nacionales se reunirán para ofrecer dos días llenos de pop, reggaetón, electrónica y música alternativa.

Entre los nombres más esperados del festival destacan Jonas Brothers, Louis Tomlinson, Paris Hilton, Gloria Trevi, Kenia OS, Zara Larsson, Cazzu y Ha*Ash.

A pocos días del evento, finalmente fueron revelados los horarios oficiales por escenario para ambos días del festival.

Horarios Tecate Emblema 2026: Sábado 16 de mayo

Tecate Main Stage

  • Juan Duque — 15:40 a 16:30
  • Christian Chávez — 17:00 a 17:50
  • Orville Peck — 18:10 a 19:20
  • Cazzu — 20:00 a 21:20
  • Louis Tomlinson — 21:50 a 23:20
  • Jonas Brothers — 00:00 a 01:30

Park Stage

  • Anasof — 15:30 a 16:10
  • Faz — 16:30 a 17:10
  • Along — 17:50 a 18:30
  • Hercules & Love Affair — 19:30 a 20:10
  • Mika — 21:05 a 22:05
  • LP — 23:00 a 00:00
  • Lost Frequencies — 00:40 a 02:00

Dream Stage

  • Joaquina — 16:00 a 16:50
  • Ivana — 17:20 a 18:10
  • Bruses — 18:40 a 19:40
  • Jot Dog — 20:10 a 21:10
  • RuPaul — 21:50 a 23:00
  • Flamingo Tutú — 23:30 a 00:45

Horarios Tecate Emblema 2026: Domingo 17 de mayoTecate Main Stage

  • Juliana — 15:40 a 16:30
  • Sech — 17:00 a 17:50
  • Ha*Ash — 18:10 a 19:20
  • Gloria Trevi — 20:00 a 21:20
  • Kenia OS — 22:10 a 23:52
  • Paris Hilton — 00:30 a 01:50

Park Stage

  • Manú — 15:30 a 16:10
  • Emjay — 16:50 a 17:30
  • Música para volar juntos presentado por Aeroméxico — 18:00 a 18:40
  • SANTOS BRAVOS — 19:20 a 19:50
  • Zara Larsson — 20:50 a 21:50
  • NSQK — 23:00 a 00:00
  • Bautista — 00:40 a 02:00

Dream Stage

  • Alan Navarro — 16:00 a 16:50
  • Alanis Yuki — 17:20 a 18:10
  • Lola Índigo — 18:40 a 19:40
  • Pedro Sampaio — 20:10 a 21:10
  • Gottmik — 21:40 a 22:50
  • Rafa Pabón — 00:00 a 00:40

Tras revelarse los horarios oficiales, asistentes que ya comenzaron a organizar sus recorridos entre escenarios.

Con una alineación llena de pop, música electrónica, reggaetón y artistas internacionales, el Tecate Emblema 2026 promete convertirse nuevamente en uno de los festivales más importantes del país.

 

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