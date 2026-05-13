Tecate Emblema 2026: estos son los horarios oficiales de todos los artistas por escenario

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La cuenta regresiva para el Tecate Emblema 2026 ya comenzó y miles de fans se preparan para vivir uno de los festivales musicales más esperados del año en la Ciudad de México.
El evento se realizará los próximos 16 y 17 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde artistas internacionales y nacionales se reunirán para ofrecer dos días llenos de pop, reggaetón, electrónica y música alternativa.
Entre los nombres más esperados del festival destacan Jonas Brothers, Louis Tomlinson, Paris Hilton, Gloria Trevi, Kenia OS, Zara Larsson, Cazzu y Ha*Ash.
A pocos días del evento, finalmente fueron revelados los horarios oficiales por escenario para ambos días del festival.
Horarios Tecate Emblema 2026: Sábado 16 de mayo
Tecate Main Stage
- Juan Duque — 15:40 a 16:30
- Christian Chávez — 17:00 a 17:50
- Orville Peck — 18:10 a 19:20
- Cazzu — 20:00 a 21:20
- Louis Tomlinson — 21:50 a 23:20
- Jonas Brothers — 00:00 a 01:30
Park Stage
- Anasof — 15:30 a 16:10
- Faz — 16:30 a 17:10
- Along — 17:50 a 18:30
- Hercules & Love Affair — 19:30 a 20:10
- Mika — 21:05 a 22:05
- LP — 23:00 a 00:00
- Lost Frequencies — 00:40 a 02:00
Dream Stage
- Joaquina — 16:00 a 16:50
- Ivana — 17:20 a 18:10
- Bruses — 18:40 a 19:40
- Jot Dog — 20:10 a 21:10
- RuPaul — 21:50 a 23:00
- Flamingo Tutú — 23:30 a 00:45
Horarios Tecate Emblema 2026: Domingo 17 de mayoTecate Main Stage
- Juliana — 15:40 a 16:30
- Sech — 17:00 a 17:50
- Ha*Ash — 18:10 a 19:20
- Gloria Trevi — 20:00 a 21:20
- Kenia OS — 22:10 a 23:52
- Paris Hilton — 00:30 a 01:50
Park Stage
- Manú — 15:30 a 16:10
- Emjay — 16:50 a 17:30
- Música para volar juntos presentado por Aeroméxico — 18:00 a 18:40
- SANTOS BRAVOS — 19:20 a 19:50
- Zara Larsson — 20:50 a 21:50
- NSQK — 23:00 a 00:00
- Bautista — 00:40 a 02:00
Dream Stage
- Alan Navarro — 16:00 a 16:50
- Alanis Yuki — 17:20 a 18:10
- Lola Índigo — 18:40 a 19:40
- Pedro Sampaio — 20:10 a 21:10
- Gottmik — 21:40 a 22:50
- Rafa Pabón — 00:00 a 00:40
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