Tecate Emblema 2026: estos son los horarios oficiales de todos los artistas por escenario

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La cuenta regresiva para el Tecate Emblema 2026 ya comenzó y miles de fans se preparan para vivir uno de los festivales musicales más esperados del año en la Ciudad de México.

El evento se realizará los próximos 16 y 17 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde artistas internacionales y nacionales se reunirán para ofrecer dos días llenos de pop, reggaetón, electrónica y música alternativa.

Entre los nombres más esperados del festival destacan Jonas Brothers, Louis Tomlinson, Paris Hilton, Gloria Trevi, Kenia OS, Zara Larsson, Cazzu y Ha*Ash.

A pocos días del evento, finalmente fueron revelados los horarios oficiales por escenario para ambos días del festival.

Horarios Tecate Emblema 2026: Sábado 16 de mayo

Tecate Main Stage

Juan Duque — 15:40 a 16:30

Christian Chávez — 17:00 a 17:50

Orville Peck — 18:10 a 19:20

Cazzu — 20:00 a 21:20

Louis Tomlinson — 21:50 a 23:20

Jonas Brothers — 00:00 a 01:30

Park Stage

Anasof — 15:30 a 16:10

Faz — 16:30 a 17:10

Along — 17:50 a 18:30

Hercules & Love Affair — 19:30 a 20:10

Mika — 21:05 a 22:05

LP — 23:00 a 00:00

Lost Frequencies — 00:40 a 02:00

Dream Stage