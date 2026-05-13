Detienen a dos presuntos generadores de violencia en la mixteca

• “El Calavera” y “El Changoleón” fueron identificados como integrantes de “Los Nieves”, célula delictiva con operaciones en Chiautla.
• SEMAR, DEFENSA, GN, SSP y FGE aseguraron tres armas de fuego, motocicletas, dinero y posible droga.
Desde Puebla
CHIAUTLA DE TAPIA, Pue.- En un operativo coordinado en la mixteca poblana, las fuerzas de seguridad y autoridades ministeriales detuvieron a dos presuntos generadores de violencia en la región.
Se trata de Eduardo N., alias “El Cala” y/o “El Calavera”, de 41 años y Nicolás N., alias “El Changoleón”, de 46 años, posibles integrantes de un grupo denominado “Los Nieves”, con operaciones en el municipio de Chiautla de Tapia y zonas aledañas.
En esta intervención, la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Fiscalía General del Estado (FGE) aseguraron dos armas de fuego cortas, un rifle semiautomático, dos motocicletas, dinero en efectivo y posible droga.
Se presume que los hombres detenidos podrían estar relacionados con homicidios por la disputa en la venta de drogas.
Se exhorta a la ciudadanía a que, en caso de reconocer a dichas personas como responsables de otras actividades ilícitas, formalice su denuncia ante la autoridad ministerial correspondiente.
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