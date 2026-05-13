Puebla sube al podio: boxeador se lleva oro en Olimpiada Nacional 2026

MILENIO

Fabrizio López Vázquez, deportista nacido en el estado de Puebla, ganó la medalla de oro en las pruebas de boxeo de la Olimpiada Nacional 2026 de la Comisión Nacional del Deporte y Cultura Física (Conade).

El estudiante de sexto semestre de la carrera de Electromecánica Industrial del plantel Puebla I del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla (Conalep) subió a lo más alto del podio de las competencias de la categoría semipesado, es decir, menos de 80 kilogramos, que se desarrollaron en Nayarit.

​López Vázquez superó en la gran final de la categoría juvenil sub19 varonil por decisión unánime 5-0 a José Gabriel Martínez, representante del estado de Baja California Sur.

Camino a la medalla de oro

Fabrizio López Vázquez, boxeador de 18 años de edad, cuenta con una trayectoria de siete años en el deporte de los puños en la que suma medallas en torneos estatales, regionales, nacionales e internacionales.

El pugilista poblano, a partir de su trabajo de preparación y sus resultados sobre el cuadrilátero, consiguió su pase al Torneo Boxam Internacional 2025, celebrado en Alicante, España, competencia en la conquistó la medalla de plata.

De la misma forma, en la Olimpiada Nacional 2025, López Vázquez alcanzó la medalla de plata, situación que se tradujo en una motivación para buscar subir a lo más alto del podio en la edición de la justa nacional de este año.

Puebla, sin campeones en boxeo desde hace 12 años

Fabrizio López Vázquez, estudiante de sexto semestre de la carrera de Electromecánica Industrial del plantel Puebla I del Conalep, consiguió la medalla de oro en boxeo de la Olimpiada Nacional 2026, resultado que no se obtenía desde hace 12 años.

Fue en la Olimpiada Nacional 2014, la máxima justa deportiva del país, cuando la entidad poblana tuvo dos campeones en el deporte de los puños. En aquella competencia que tuvo como sede el estado de Puebla, la delegación poblana logró dos títulos.

Alam de la Luz, pugilista poblano, ganó la presea dorada en las pruebas de la división de 52 kilogramos; mientras que Edgar Ramírez, atleta de la entidad, subió a lo más alto del podio en la categoría de más de 91 kilogramos.

En su momento, Antonio Rico, presidente de la Asociación Poblana de Boxeo (APOBA), explicó que, en conjunto con la Secretaría de Deporte y Juventud, se impulsa la formación de deportistas.

Dentro de los trabajos para impulsar el boxeo, Puebla será sede del Elite Panamerican Championships, justa programada del 17 al 25 de octubre de 2026 en el Gimnasio Miguel Hidalgo. El torneo se coloca como una de las dos competencias clasificatorias rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.