Por Mino D’Blanc

“La verdad yo no” es el nuevo sencillo de Tanguma, mismo que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

El talentoso cantautor, productor e intérprete oriundo de Monterrey, Nuevo León y que es considerado como una de las propuestas más auténticas y prometedoras de la nueva ola del regional mexicano, apuesta todo a la emoción con este tema y con su proyecto con el que no sólo destaca por su sonido, sino por una honestidad poco común en la escena actual.

Cabe mencionar que con “La verdad yo no”, que es su tercer sencillo, Tanguma da un paso decisivo en la construcción de una identidad artística sólida y diferenciada. No solo es una canción, es una declaración emocional que confirma su lugar como una de las voces a seguir dentro de la evolución del género.

Tanguma escribió “La verdad yo no” junto con Homero Palencia y Diego Bolela. La letra se adentra en ese territorio incómodo pero universal que es el de los amores que no terminan de irse. Captura una conversación pendiente, un diálogo interno marcado por el orgullo, la ausencia y la memoria. El artista discierne: “es una canción sobre decir lo que nunca dijiste… desde el lado que se queda, que sigue extrañando, que no se olvida”.

-Algo sobre la trayectoria de Tanguma:

-En el año 2020 participó en el reality televisivo musical “La Voz” en el que obtuvo el segundo lugar bajo la mentoría del mundialmente famoso Ricardo Montaner.

-En el 2022 lanzó su primer sencillo independiente.

-En firmó con el sello Hecho a Mano Music.

-En 2025 lanzó su primer sencillo bajo dicho sello.

-Paralelamente ha construido un sólido camino como compositor y productor, colaborando con figuras clave de la industria como los propios Horacio Valencia y Diego Bolela (que como se menciona anteriormente, son los autores junto con Tanguma de “La verdad yo no”), Alex Hernández, Blas Murrieta, Roberto Alfaro, entre otros.

-Cercanía de Tanguma con Homero Palencia:

Lo llevó a desempeñarse como arreglista, tecladista y segunda voz en sus presentaciones, incluyendo una destacada participación en los premios BMI, donde lo acompañó durante la entrega del Premio Presidencial.

-Diferencia de Tanguma con todos los demás artistas y grupos de su estilo:

No es sólo lo que dice, sino cómo lo construye. Es importante destacar que él escribe, produce, interpreta y ejecuta cada instrumento en sus canciones, logrando una conexión directa y sin filtros con su audiencia.

-Propuesta musical de Tanguma:

Fusiona la esencia del regional mexicano con una sutil sensibilidad country, creando un puente natural entre las raíces norteñas y el mercado mexicoamericano en Estados Unidos.