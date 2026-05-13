México, sin apetito por el empleo: las empresas no ven condiciones para contratar

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La mala situación económica, el alto costo laboral y la inseguridad son los tres principales factores que inhiben la generación de nuevos puestos de trabajo.

VESTIGA CONSULTORES, firma mexicana de consultoría en manejo de riesgos, seguridad corporativa, investigaciones y ciberseguridad, identificó en la más reciente entrega de su Monitoreo de Percepciones Empresariales que más del 80 % de las empresas que operan en México estima “poco” o “nada” probable generar nuevos puestos de trabajo en lo que resta del año. Menos de uno de cada diez tomadores de decisión percibe condiciones más favorables para contratar en 2026 que en 2025, lo que apunta a un deterioro generalizado del entorno, no a una mejora.

De acuerdo con Sergio Díaz, socio director de VESTIGA, “es evidente no sólo el clima poco favorable para que las empresas operando en el país decidan contratar nuevo personal, sino que, además, los factores que explican ese bajo apetito por el empleo se antojan de muy compleja solución. Los tres factores más mencionados por los tomadores de decisión son la mala situación de la economía (67 %), el alto costo laboral (63 %) y la inseguridad (58 %). En esos tres frentes, al menos en el contexto actual, el margen de maniobra para una rápida mejora es muy angosto, casi nulo”.

Al respecto, Díaz subraya que “si bien pudo ser necesario corregir el fuerte rezago del poder adquisitivo del salario de los trabajadores, mantener alzas salariales muy por encima de la inflación en un contexto de bajas ventas y productividad laboral estancada será un tiro por la culata con efectos devastadores para el empleo. Urge que el gobierno atienda esto y haga los ajustes que permitan tener condiciones más favorables para generar nuevos empleos en un país que ya acumula varios años de rezago en la creación de empleos formales”.

Y el panorama a corto plazo tampoco genera optimismo: sólo una de cada tres empresas confía en que las condiciones para generar nuevo empleo mejoren en 2027.