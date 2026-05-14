Suspenden temporalmente la recolección de basura en San Pedro Cholula

Desde Puebla

*14 de mayo, 2026. San Pedro Cholula, Pue. -* El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, a través del Organismo Operador del Servicio de Limpia, informa que, derivado de la temporada anticipada de lluvias y con el objetivo de realizar trabajos de reordenamiento operativo y adecuaciones técnicas en el sitio de disposición final, conforme a la NOM-083-SEMARNAT-2003, se suspende temporalmente el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos en todo el municipio hasta nuevo aviso.

Pedimos a la ciudadanía su comprensión y apoyo para evitar sacar basura a la vía pública, a fin de prevenir focos de contaminación, malos olores y desorden urbano.