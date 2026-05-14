Ponen bajo investigación a juez del poder judicial de Puebla por liberar a feminicida condenado a 75 años de cárcel

Desde Puebla

El juez Enrique Romero Razo y personal judicial estaría bajo investigación tras ordenar la liberación de Manuel Forcelledo Nader, feminicida de Karla López Albert, quien cumple una sentencia de 76 años.

Los reportes indican que el imputado habría obtenido el cambio de medidas cautelares, para seguir su proceso en libertad con firma periódica.

Autoridades han confirmado que Forcelledo continúa en prisión y no ha dejado el penal de Cholula.