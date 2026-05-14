Mujer de la tercera edad sufrió quemaduras por un incendio en Tlaola

Erika Méndez

Mujer de la tercera edad sufrió quemaduras durante un incendió en casa habitación en la junta auxiliar de Xaltepuxtla, en Tlaola.

La coordinación estatal de Protección Civil informó que, tras una llamada al 911, distintos cuerpos de emergencia acudieron al combate y enfriamiento del inmueble.

Durante la intervención, brindaron los primeros auxilios a una mujer de la tercera edad con quemaduras de primer grado.

Asimismo, se efectuaron acciones preventivas, para controlar el riesgo de cilindros de gas al interior del domicilio.