Mujer de la tercera edad sufrió quemaduras por un incendio en Tlaola

Erika Méndez
Mujer de la tercera edad sufrió quemaduras durante un incendió en casa habitación en la junta auxiliar de Xaltepuxtla, en Tlaola.
La coordinación estatal de Protección Civil informó que, tras una llamada al 911, distintos cuerpos de emergencia acudieron al combate y enfriamiento del inmueble.
Durante la intervención, brindaron los primeros auxilios a una mujer de la tercera edad con quemaduras de primer grado.
Asimismo, se efectuaron acciones preventivas, para controlar el riesgo de cilindros de gas al interior del domicilio.
You may also like
-
Congreso de Puebla instala dispensadores gratuitos de toallas femeninas
-
ALERTA: Anuncian cierre temporal del relleno sanitario en Puebla capital
-
Detenido en Atlixco por robo a tienda
-
Sheinbaum destaca prototipo de vehículo eléctrico con la participación de Celina Peña
-
Murieron dos personas prensadas tras choque sobre la autopista Puebla-Córdoba