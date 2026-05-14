En Amozoc continúa el operativo “Pasajero Seguro”

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 14 de Mayo de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad y brindar mayor tranquilidad a las y los ciudadanos, el Gobierno Municipal de Amozoc 2024-2027 encabezado por el presidente municipal Severiano de la Rosa Romero, continúa implementando el operativo “Pasajero Seguro” en diferentes rutas y servicios de transporte público del municipio.

Como parte de estas acciones preventivas, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron a diferentes unidades de transporte público de distintas líneas, trabajando de manera coordinada para prevenir actos delictivos y mantener el orden en beneficio de la población usuaria.