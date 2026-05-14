Siempre sí: Confirman que se mantendrá la recolección de basura en San Pedro Cholula

Desde Puebla

Derivado de diversas gestiones realizadas por el Gobierno Municipal, se logró contar con un espacio que permitirá que el servicio de recolección de residuos continúe operando de manera normal, sin retrasos ni suspensiones, por lo que los días y horarios establecidos se mantendrán conforme al calendario habitual.

Asimismo, la presidenta municipal reconoce el respaldo y apoyo del gobernador del estado, Alejandro Armenta, así como del secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, quienes contribuyeron para que este servicio tan importante para las familias cholultecas continúe operando con normalidad.

Asimismo, se reconoce el compromiso y la labor del personal del Organismo Operador del Servicio de Limpia, quienes diariamente trabajan para mantener limpio nuestro municipio.