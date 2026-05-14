Inseguridad Sección Principal

Imparable violencia en Tehuacán: Asesinaron a un hombre en la colonia Santa Cecilia

By Roberto Desachy / 14 mayo, 2026

Desde Puebla

Un hombre falleció atacado con armas de fuego en la calle 5 de Febrero, colonia Santa Cecilia, Tehuacán

De acuerdo con reportes preliminares, los presuntos responsables se dieron a la fuga en una camioneta Jeep roja.

 

You may also like

Categorías