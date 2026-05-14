Más de 827 mil automovilistas en Puebla pagaron el control vehicular el primer cuatrimestre

Erika Méndez
Un total de 827 mil 693 automovilistas pagó el control vehicular durante el primer cuatrimestre de 2026, informó la secretaría de Planeación, Finanzas y Administración.
Destacó que dicha cifra representa un incremento de 7.2% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
La dependencia destacó que el cumplimiento generó beneficios respecto a la recaudación, que ascendió a 576.7 millones de pesos.
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