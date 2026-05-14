Asistió Alejandro Armenta a reunión con Claudia Sheinbaum

Erika Méndez
Este jueves, el gobernador Alejandro Armenta Mier asistió a una reunión con la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.
Con sus homólogos incorporados al IMSS Bienestar, estuvo en el encuentro donde se dieron a conocer los avances del sistema de salud.
El encuentro fue compartido a través de redes sociales por la mandataria federal, aunque hubo pocos detalles al respecto.
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