Detienen a presunta implicada en el homicidio de hoy en Tehuacán

Desde Puebla

Policía municipal aseguró a una mujer tras posible ajuste de cuentas en la colonia Santa Cecilia, Tehuacán.

Un posible ajuste de cuentas dejó una persona sin vida en la colonia Santa Cecilia, calle 5 de Febrero.

De acuerdo con los primeros reportes, tras la agresión los presuntos involucrados habrían huido en camioneta con dirección a Tepanco de López; sin embargo, los policías lograron ubicar la unidad y asegurar a una mujer, quien quedó a disposición de las autoridades correspondientes.