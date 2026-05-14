Detienen a presunta implicada en el homicidio de hoy en Tehuacán

Desde Puebla
Policía municipal aseguró a una mujer tras posible ajuste de cuentas en la colonia Santa Cecilia, Tehuacán.
Un posible ajuste de cuentas dejó una persona sin vida en la colonia Santa Cecilia, calle 5 de Febrero.
De acuerdo con los primeros reportes, tras la agresión los presuntos involucrados habrían huido en camioneta con dirección a Tepanco de López; sin embargo, los policías lograron ubicar la unidad y asegurar a una mujer, quien quedó a disposición de las autoridades correspondientes.
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