26 muertos por hechos viales en Puebla capital en lo que va del año

Hubo 803 muertes viales en la capital poblana de 2015 a abril 2026

María Tenahua

El subsecretario municipal de Movilidad, Norman Campos Velázquez, informó que, de 2015 a lo que va de 2026, se registraron 803 muertes viales.

Precisó que en este mismo período hubo 57 mil 522 accidentes viales.

El funcionario municipal dijo que, de enero a abril de 2026, en Puebla capital se han registrado 26 muertes por hechos de tránsito, entre peatones, ciclistas, motociclistas y el transporte privado.

Asimismo, en el mismo periodo, suman mil 683 siniestros viales; por lo tanto, decidieron intervenir las 10 intersecciones con más casos desde el 2015, entre ellos la Calle H y Bulevar 18 de Noviembre, Prolongación Reforma y 35 Norte, Diagonal Defensores de la Reforma, el Bulevar 18 de Noviembre y Héroes del 5 de Mayo y 31 Oriente.