Clausura del relleno sanitario de Puebla capital es temporal, según Gabriel Biestro

Desde Puebla

Como lo señaló la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) la clausura del Relleno Sanitario de Chiltepeque es parcial temporal como una medida de seguridad.

Así lo detalló el regidor Gabriel Biestro, integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad, quien reiteró que el servicio de recolección de residuos sólidos en la capital poblana opera al 100 por ciento.

Cabe recordar que en 2022 el ayuntamiento de Puebla (administración panista) avaló la renovación de la concesión del Relleno Sanitario de Chiltepeque, por lo que ahora se está a la espera de que se cumplan estas garantías o evaluar la mejor opción.

Profepa clausura relleno de Chiltepeque

El gobierno de la ciudad de Puebla informó que, tras la clausura al relleno sanitario Chiltepeque, por Profepa, se seguirá recibiendo los desechos de los municipios conurbados, de manera escalonada.

Profepa determinó la clausura temporal-parcial del relleno sanitario por control, manejo y mitigación de lixiviados dentro de sus instalaciones, situación incrementada por el inicio de la época de lluvias.

“Con el objetivo de no generar inconvenientes a la ciudadanía se determinó que, durante este periodo, el ingreso de residuos provenientes de los municipios aledaños se realizará de manera escalonada y coordinada, permitiendo desarrollar las acciones técnicas necesarias para estabilizar las condiciones operativas y ambientales del relleno sanitario, en tanto que en la capital poblana el servicio se realizará de manera normal”, explicó.

Desde 2024 el gobierno municipal firmó convenios con los muncipios de San Pedro y San Andrés Cholula y Santa Isabel Cholula, Coronango, Amozoc, Huejotzingo, Santa Clara Ocoyucan y Cuatlancingo, debido a que fueron afectados por el cierre del relleno sanitario intermunicipal en San Andrés Calpan.