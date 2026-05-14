Bitácora de futuro. ¿¡¡…, Payaso de la muerte!!?…

Autor Bayardo Quinto Núñez

Bayquinú

La noticia corrió por la ciudad más veloz que el viento, decían que un señor llamado Chale había baleado a Andrecito. Los que estábamos presentes en el carro rodante de Pepsi Cola nos quedamos asombrados. ¡Andrecito, no puede ser!

Aún así, el hombre que vestía camisa a cuadros, insistía al decir que a Don Andrecito se lo habían llevado al hospital, iba baleado, que sin duda iba entre la vida y la muerte, más aún, estaba a la orilla de la muerte. Asimismo, a los pocos minutos una joven que portaba un bolso en la mano, también comentaba que hacía poco habían baleado a un pobre viejito, flaquito, y que había sido un señor robusto que atacó al viejito y lo agarró a quemarropa.

Todos los que estaban presentes permanecían atentos, conocían a Andrecito, en fin, la noticia en “menos de lo que canta un gallo”, toda la población lo sabía.

-¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible que ese Chale haya baleado a Andrecito? Si es un pobre anciano que no le hace daño a nadie, eso sí, hay que reconocer que es jodedor-dijo David.

-Pero ¿Quién le hace caso a Andrecito? Si él anda suspendido como dos cuartas del suelo-contestó el doctor Florencio.

-Bueno, ese Chale se tiene ganada su buena cárcel, y si Andrecito se muere, a saber cuándo saldrá-replicó Valeska.

Pasaron los días y los comentarios sobre los hechos ocurridos no cesaban, los amigos de Andrecito y todos se preguntaban cómo la estaría pasando en ese hospital.

-A lo mejor ahora sale con más energía, le van a vitaminar la sangre con sueros y demás- señaló Florencio.

-Dios lo acompañe-replicó Guadalupe.

Sucede que un día viernes de todos los tiempos, Iván y Guadalupe conversaban amenamente, al tiempo que se tomaban una taza de té de manzanilla, en el cafetín rodante de la Pepsi Cola, de repente, por la esquina del complejo judicial venía desembocando el famoso Andrecito. Guadalupe se quedó viéndolo fijamente, y cuando estuvo casi a su diestra.

-Vea doctor, vamos al Juzgado, y usted con sus anteojos y ojos, porque los míos no los tengo, véame el expediente del caso, porque voy a desistir- dijo Andrés-, acto seguido dio la vuelta y se fue, pero volví a ver…, insistentemente hacia atrás.

-¿Será que ese es el espíritu de Andrés? Si a escasos seis días fue baleado y ahora anda caminando de aquí para allá-le dijo Guadalupe a Iván.

-Es posible, pero no creo, es el mismo Andrés- replicó Iván.

Luego, don Andrés regresó y dijo: “ya le encomendé a la distinguida doctora que me revise el caso”. Vení Andrés: “Sos de esta o de la otra”, “no estés j… ¿Acaso no ves estas heridas?” acto seguido se levantó la camisa y enseñó una tremenda herida que se veía desde el tórax hasta el ombligo. Las personas que estaban presentes quedaron asombradas, en verdad, no cabía duda, era el mismo Andrecito en persona.

-Andrés, vos sos un payaso de la muerte- le dijo Guadalupe.

-No J…, no te burles de mí-contestó Andrés.

-Pues ve, exactamente es una burla, pero no contra usted, en todo caso es usted el que se ha burlado de la muerte. Y, Andrés, como queriendo penetrar hasta lo más íntimo de la mente humana, observó detenidamente a Guadalupe y acto seguido respondió.

-“Tenés toda la razón, voy y vengo a cada rato del cielo y paso por este infierno”.

Micro Autobiografía: Bayardo Quinto Núñez (Bayquinú) ha publicado veintiséis (26) Libros: Ensayos; Opiniones diversas; Pohemas; Cuentos; Relatos; Minicuentos; Novelas Cortas; y tiene varios libros escritos inéditos, y otros que va escribiendo, los cuales en su momento si hay oportunidad saldrán a la luz pública, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales; Abogado y Notario Público; Instructor Deportivo en Baloncesto, Escritor; Pintor; estudio Siempre Música, Artesano del Calzado, y/o Zapatero Alistador, y tras su ardua experiencia en medios escritos de gran trayectoria en Nicaragua, como ¡El Nuevo Diario y Diario La Prensa!. Columnista Internacional, y Nicaragüense.