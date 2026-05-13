Brecha educativa y escasez de talento, los grandes pendientes del mercado laboral mexicano

Staff/RG

El 79 % de los directivos califica como grave la escasez de

candidatos calificados en los últimos dos años.

Ciudad

de México, 12 de mayo de 2026. VESTIGA CONSULTORES, firma mexicana de

consultoría en manejo de riesgos, seguridad corporativa, investigaciones y ciberseguridad, identificó en la más reciente entrega de su Monitoreo de Percepciones Empresariales que la escasez de talento calificado se ha convertido en una de las principales preocupaciones

del sector empresarial en México con implicaciones directas en la operación y competitividad de las organizaciones.

El

estudio revela que el 53 % de los directivos considera que no existe talento suficiente en el país para cubrir las posiciones que demandan empresas como la suya, frente a sólo un 31 % que opina lo contrario. La percepción es aún más crítica cuando se evalúa

el desempeño del sistema educativo: el 72 % de los encuestados señala que el capital humano no está siendo bien preparado en México para responder a las necesidades del mercado laboral actual.

Sergio Díaz, el socio director de VESTIGA comenta que

“en los diversos estudios realizados por nuestra firma y muchas otras consultoras, se ha identificado que, en forma consistente, la preocupación de los tomadores principales de decisión en las empresas en México por la escasez de capital humano, ha ido aumentando

rápidamente en los años recientes y a esa inquietud se agrega otra, igualmente grave y es que las empresas cada vez tienen mayor dificultad para encontrar el talento debidamente preparado que necesitan, en prácticamente todos los niveles y áreas. Es decir,

al complejo panorama que enfrentan las empresas en este país en cuanto a una rampante inseguridad pública, una agravada incertidumbre jurídica, estrés hídrico e inestabilidad energética (en varias regiones), se agrega una creciente presión por encontrar personal

suficiente y bien capacitado y/o bien preparado. Y eso no es, en forma alguna, un problema menor, sino al contrario”.

Esta

brecha entre formación y demanda se confirma al analizar la relación entre academia y sector productivo. El 62 % de los empresarios considera que los programas académicos de las universidades mexicanas no están razonablemente alineados con lo que las empresas

requieren; apenas el 18 % opina que sí lo están.

Señala el socio director de VESTIGA que “el sistema educativo mexicano, en su conjunto, incluyendo instituciones públicas y privadas, enfrenta un desafío de gran escala y apremiante: la preparación de recursos humanos que responda razonablemente bien a las crecientes demandas de las empresas, en cuanto a calidad, aptitudes y capacitación. Y ahí, claramente, existen fundadas dudas de si, en la actualidad, estamos preparando nuestro futuro capital humano bajo los estándares mencionados, sin mencionar que hoy mismo, las empresas no encuentran ya lo que están necesitando en capital humano y por eso su apertura a la inmigración laboral para llenar los “huecos” que cada vez aumentan en número y en tamaño para ellas. Todo esto significa que, por un lado, urge la implementación de medidas y políticas que mejoren nuestro sistema educativo y, por el otro, atender lo acuciante con un decidido realismo mediante el desarrollo de políticas de fomento y control de una inmigración de talento que, según sea el caso, supla o complemente, al capital humano disponible en México”.

Ante este panorama, las empresas mexicanas ya comienzan a explorar alternativas. El 64 % de los encuestados se declara favorable –en distintos grados– a contratar talento extranjero en cualquier nivel de puesto, si existieran las facilidades para hacerlo.

La gravedad del problema se refleja en que el 79 % de los directivos califica como de alto o moderado nivel la escasez de talento para cubrir vacantes en los últimos dos años, lo que evidencia que la problemática no es coyuntural, sino estructural.