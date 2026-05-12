Los países más ricos del mundo en 2026 – HelloSafe Prosperity Index

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El PIB per cápita es el indicador que todo el mundo cita. También es el más fácil de manipular.

Irlanda lo demuestra a la perfección. Con un PIB per cápita de 150 865 dólares en paridad de poder adquisitivo, el país figura entre las economías más “productivas” del mundo según el FMI. En la práctica, gran parte de esa cifra pertenece a Apple, Google y Pfizer, no a los hogares irlandeses. La diferencia entre la producción aparente y la renta real de los residentes supera los 70 000 dólares por habitante.

Para sortear ese sesgo, HelloSafe ha construido el HelloSafe Prosperity Index 2026: un ranking de 31 economías avanzadas basado en cinco indicadores oficiales del FMI, el Banco Mundial, el PNUD y la OCDE. Una sola puntuación sobre 100. Datos verificados fuente por fuente, edición por edición. Con paneles regionales para África, América Latina y Asia, el índice cubre en total más de 50 países en el mundo.

Conclusiones clave 2026

Noruega, 1.ª con una puntuación de 77,65/100: RNB n.º 1 mundial, el modelo social más equilibrado del panel.

🇮🇪 Irlanda, 2.ª (75,06): pese a un PIB artificialmente inflado, su renta nacional bruta real la sitúa en el 7.º puesto mundial.

🇱🇺 Luxemburgo, 3.º (74,39): primera vez fuera del primer puesto desde la creación del índice.

🇮🇸 Islandia, 5.ª (72,23): el IDH más alto del mundo y una tasa de pobreza relativa de solo el 5 %.

🇸🇬 Singapur, 6.º (66,43): penalizado por la mayor desigualdad de ingresos del panel pese a un PIB récord.

🇶🇦 Catar, 11.º (50,60): el IDH más bajo del panel y una fuerte concentración de ingresos.

🇺🇸 Estados Unidos, 17.º (43,39): riqueza económica real, pero pobreza relativa y desigualdad entre las más elevadas del panel.

🇪🇸 España, 29.ª (22,30) mundial.

En lugar de definir el país más rico del mundo por su sola producción económica, el HelloSafe Prosperity Index mide la prosperidad global combinando potencia económica, desarrollo humano y distribución de la renta. Indicadores como el IDH y el nivel de desigualdad de ingresos permiten evaluar la calidad de vida real y el grado de reparto de la riqueza dentro de cada país.

Cada indicador se pondera según su impacto en la prosperidad a largo plazo. Este enfoque multidimensional ofrece una comparación más equilibrada entre naciones para comprender mejor cuáles son realmente los países más ricos del mundo, no solo sobre el papel, sino en la vida cotidiana de sus habitantes.

Para una explicación detallada del sistema de ponderación y la construcción de las puntuaciones, consulta la sección de metodología al final de la página.

Ranking: los 20 países más ricos del mundo (puntuación de prosperidad 2026)

El HelloSafe Prosperity Index 2026 revela una clara concentración de la prosperidad entre las economías avanzadas de Europa. Noruega ocupa el primer puesto mundial por primera vez, con una puntuación de 77,65, gracias al RNB más elevado del panel combinado con indicadores sociales ejemplares. Luxemburgo, durante mucho tiempo líder, cae al tercer lugar: su potencia económica sigue siendo extraordinaria, pero su perfil social queda por detrás de los campeones nórdicos.

Irlanda (2.ª, 75,06) y Suiza (4.ª, 72,46) completan un podio exclusivamente europeo. Islandia (5.ª, 72,23) destaca por el mejor IDH del mundo y la tasa de pobreza relativa más baja del panel. Singapur (6.º) es el único país no europeo en el top 7, pese a una distribución de ingresos muy desigual que le otorga cero puntos en ese indicador.

Estados Unidos ocupa el puesto 17 y Canadá el 18, lo que refleja una potencia económica real pero resultados más modestos en desigualdad e indicadores sociales. España cierra el panel analizado en el puesto 29 con 22,30 puntos. Este ranking confirma que ser el país más rico del mundo no depende solo de la renta o del PIB, sino de cómo esa riqueza se traduce en calidad de vida, cohesión social y desarrollo a largo plazo.

Puesto País Región Puntuación (0–100) 1 🇳🇴 Noruega Europa 77,65 2 🇮🇪 Irlanda Europa 75,06 3 🇱🇺 Luxemburgo Europa 74,39 4 🇨🇭 Suiza Europa 72,46 5 🇮🇸 Islandia Europa 72,23 6 🇸🇬 Singapur Asia 66,43 7 🇩🇰 Dinamarca Europa 65,78 8 🇳🇱 Países Bajos Europa 58,17 9 🇧🇪 Bélgica Europa 54,83 10 🇸🇪 Suecia Europa 54,62 11 🇶🇦 Catar Oriente Medio 50,60 12 🇩🇪 Alemania Europa 50,41 13 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos Oriente Medio 50,22 14 🇫🇮 Finlandia Europa 49,13 15 🇦🇺 Australia Oceanía 46,24 16 🇦🇹 Austria Europa 43,46 17 🇺🇸 Estados Unidos Amér. del Norte 43,39 18 🇨🇦 Canadá Amér. del Norte 39,44 19 🇨🇿 Rep. Checa Europa 38,49 20 🇫🇷 Francia Europa 38,12

Los países más ricos de Europa en 2026

Los resultados europeos del HelloSafe Prosperity Index 2026 lo confirman: la prosperidad se concentra ante todo en el norte y el oeste del continente, con un vuelco inédito en la cima.

Noruega ocupa el primer puesto europeo por primera vez, por delante de Irlanda (75,06) y Luxemburgo (74,39). Estos países líderes combinan un rendimiento económico excepcional con indicadores sociales entre los mejores del mundo.

Los países nórdicos confirman su solidez. Islandia (72,23) y Dinamarca (65,78) cuentan con economías ancladas en sistemas sociales avanzados y niveles de desarrollo humano entre los más altos del mundo. Bélgica (54,83) sube varios puestos gracias a una distribución de ingresos entre las más igualitarias de Europa occidental, medida en 24,6 según Eurostat (datos del año de renta 2023).

Con una puntuación de prosperidad de 22,30, España ocupa el puesto 20 en Europa. El país acusa un nivel de renta todavía rezagado respecto a la media europea y una tasa de pobreza relativa relativamente elevada, factores que limitan su posición pese a contar con infraestructuras y servicios públicos sólidos.

Italia (25,22) y Estonia (15,23) cierran el ranking analizado. Estos resultados reflejan niveles de renta aún en retraso y, en el caso de Estonia, un perfil económico menos maduro dentro del panel europeo.

Puesto Europa Puesto mundial País Puntuación (0–100) 1 1 🇳🇴 Noruega 77,65 2 2 🇮🇪 Irlanda 75,06 3 3 🇱🇺 Luxemburgo 74,39 4 4 🇨🇭 Suiza 72,46 5 5 🇮🇸 Islandia 72,23 6 7 🇩🇰 Dinamarca 65,78 7 8 🇳🇱 Países Bajos 58,17 8 9 🇧🇪 Bélgica 54,83 9 10 🇸🇪 Suecia 54,62 10 12 🇩🇪 Alemania 50,41 11 14 🇫🇮 Finlandia 49,13 12 16 🇦🇹 Austria 43,46 13 19 🇨🇿 Rep. Checa 38,49 14 20 🇫🇷 Francia 38,12 15 21 🇬🇧 Reino Unido 38,05 16 22 🇸🇮 Eslovenia 35,68 17 24 🇲🇹 Malta 34,40 18 26 🇮🇹 Italia 25,22 19 29 🇪🇸 España 22,30 20 31 🇪🇪 Estonia 15,23

Los países más ricos de África en 2026: Seychelles, Mauricio y Argelia lideran

Según el HelloSafe Prosperity Index 2026, Seychelles ocupa el primer puesto en África con una puntuación de 98,09 dentro del panel regional, seguida de Mauricio (77,09) y Argelia (54,24). Este ranking aplica la misma metodología de cinco indicadores que el panel mundial: PIB en PPA, RNB, IDH, desigualdad de ingresos y tasa de pobreza relativa. Las puntuaciones se normalizan dentro del panel africano y no son directamente comparables con los valores numéricos del ranking mundial.

Seychelles domina gracias a un PIB en PPA de 42 110 dólares per cápita, el más alto del continente con diferencia, combinado con el mejor IDH africano (0,848) y una concentración de ingresos contenida. Mauricio le sigue con un RNB de 12 570 dólares y un IDH de 0,806: los únicos dos países africanos clasificados en desarrollo humano “muy alto” por el PNUD. Argelia sube al podio gracias a la distribución de ingresos más igualitaria del panel africano, que compensa un RNB todavía modesto.

Botsuana (8.º) y Sudáfrica (10.ª) pagan el precio de sus desigualdades estructurales. Sudáfrica presenta la mayor concentración de ingresos del mundo y una tasa de pobreza relativa estimada del 50 %, lo que la hunde pese a un PIB superior al de varios países mejor clasificados. Botsuana muestra el mismo perfil: economía bien dotada en recursos naturales, pero ingresos muy concentrados. Este ranking ilustra la brecha persistente entre la generación de riqueza y su distribución real entre los hogares.

Puesto África País Puntuación (0–100) 1 🇸🇨 Seychelles 98,09 2 🇲🇺 Mauricio 77,09 3 🇩🇿 Argelia 54,24 4 🇬🇦 Gabón 52,45 5 🇪🇬 Egipto 52,17 6 🇱🇾 Libia 46,61 7 🇹🇳 Túnez 45,19 8 🇧🇼 Botsuana 41,92 9 🇲🇦 Marruecos 36,73 10 🇿🇦 Sudáfrica 26,53

Los países más ricos de América Latina en 2026: Uruguay, Chile y Panamá lideran

En América Latina, el HelloSafe Prosperity Index 2026 sitúa a Uruguay en primer lugar por primera vez, con una puntuación de 85,87, seguido de Chile (85,10) y Panamá (77,19). Misma metodología de cinco indicadores, misma normalización dentro del panel: las puntuaciones reflejan la posición relativa de cada país dentro de la región, no una comparación directa con el ranking mundial.

Uruguay lidera gracias al RNB más alto de la región (18 500 dólares per cápita, Banco Mundial 2024), la distribución de ingresos más equitativa y la tasa de pobreza relativa más baja. Chile, en segundo lugar, presenta el IDH más elevado de América Latina (0,878) pero una concentración de ingresos ligeramente mayor. Panamá (3.º) se beneficia del PIB en PPA más alto de la región (37 100 dólares), aunque su elevada desigualdad de ingresos limita su puntuación pese a ese desempeño económico.

Brasil (9.º, 33,94) y Ecuador (10.º, 27,08) cierran el ranking regional. Brasil acumula una de las desigualdades de ingresos más pronunciadas del panel y una tasa de pobreza que supera el 31 %. México, en 7.º lugar pese a su peso económico, ilustra la misma brecha entre producción agregada y reparto real de la renta.

Puesto Amér. Latina País Puntuación (0–100) 1 🇺🇾 Uruguay 85,87 2 🇨🇱 Chile 85,10 3 🇵🇦 Panamá 77,19 4 🇦🇷 Argentina 66,13 5 🇨🇷 Costa Rica 62,95 6 🇩🇴 Rep. Dominicana 53,53 7 🇲🇽 México 45,62 8 🇵🇪 Perú 41,90 9 🇧🇷 Brasil 33,94 10 🇪🇨 Ecuador 27,08

Los países más ricos de Asia en 2026: Singapur y Catar lideran

El ranking de los países más ricos de Asia enfrenta dos modelos radicalmente distintos. Los Estados del Golfo: rentas muy elevadas impulsadas por la renta petrolera, desarrollo humano rezagado, ingresos muy concentrados. Las economías del este asiático: Singapur, Corea del Sur, Israel, con una prosperidad construida sobre la educación, la productividad y la innovación.

Singapur lidera los países más ricos de Asia con una puntuación de 66,43. Sin embargo, su distribución de ingresos, la más desigual del panel mundial, le otorga cero puntos en ese indicador. Catar (11.º en el global, 2.º en Asia) combina un PIB de 131 402 dólares con el IDH más bajo del panel (0,886). Los Emiratos (13.º, 50,22), Corea del Sur (25.º, 31,96), Japón (27.º, 24,94), Israel (28.º, 22,78) y Arabia Saudí (30.º, 19,37) completan el panorama asiático.