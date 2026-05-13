Samsara transforma la operación de flotas en México con su nuevo Centro de Incidentes impulsado por IA

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La plataforma centralizada está diseñada para mejorar significativamente los tiempos de respuesta al unificar el monitoreo de amenazas en tiempo real, la coordinación de equipos y la aplicación de protocolos en un solo panel de control

Samsara Inc. (“Samsara”) (NYSE: IOT), pionera de la Plataforma de Operaciones Conectadas®, anunció hoy el lanzamiento del Centro de Incidentes de Samsara, diseñado específicamente para el mercado mexicano. Esta nueva solución impulsada por Inteligencia Artificial unifica y agiliza el monitoreo en tiempo real, el análisis de datos y la respuesta de los equipos de seguridad ante una amplia gama de riesgos. El robo de activos encabeza el volumen de incidentes de seguridad, ya que 62% de los líderes en México reportan un aumento en su frecuencia en los últimos cinco años (superando el promedio global del 49%), de acuerdo con un reporte de Samsara próximo a publicarse.

La gestión ineficiente de incidentes relacionados con seguridad patrimonial no solo compromete la seguridad del conductor al tiempo que aumenta los costos de recuperación y seguros, también provoca un aumento de riesgos y costos operativos. El Centro de Incidentes de Samsara permite una visualización unificada de los eventos de seguridad y la activación de una respuesta rápida. Asimismo, identifica y notifica en tiempo real acerca de señales de riesgo tempranas. Entre sus principales capacidades se encuentran:

Alertas proactivas: Robo de combustible, activos olvidados o desaparecidos, paradas anómalas, inhibición de GPS (jamming), uso indebido del vehículo, accidentes, y activación del botón de pánico y del dispositivo portátil de Samsara.

Respuesta inmediata: Ayuda a facilitar una resolución del incidente más rápida, ya que la visualización de todos los vehículos, operadores y activos en un solo mapa operativo permite agilizar la coordinación de equipos y automatizar flujos de trabajo; asimismo, facilita el cumplimiento de protocolos de respuesta.

Análisis posterior al evento: Facilita revisiones detalladas para identificar patrones recurrentes, evaluar la eficacia de la resolución y mejorar continuamente la respuesta ante riesgos.

“A diferencia de los protocolos tradicionales, donde los equipos de seguridad deben seguir varios pasos o incluso cambiar entre múltiples plataformas, esta solución consolida toda la información crítica en un solo panel para contactar al conductor, inmovilizar la unidad o escalar el caso en tiempo realˮ, afirmó Luis Larrea, Gerente de Ingeniería de Ventas de Samsara en México.

El Centro de Incidentes de Samsara está diseñado para proporcionar una mayor velocidad de reacción ante diversas amenazas de seguridad, tales como el robo al transporte de carga. En muchas empresas se pierde tiempo crítico navegando entre plataformas fragmentadas, rastreando señales GPS intermitentes y coordinando llamadas manuales.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en 2025 se reportaron en la industria de transporte de carga 10 mil 367 robos contra vehículos pesados, por lo cual cada segundo define el rescate de un activo o la seguridad de un operador. La falta de una visibilidad unificada no es solo una ineficiencia operativa: puede representar un riesgo crítico.

La plataforma de Samsara también permite visualizar y priorizar todos los eventos de riesgo según su nivel de gravedad, esto ayuda a que los equipos de seguridad no se centren en eventos de mayor inmediatez pero menor importancia y pierdan visibilidad de aquellos riesgos realmente críticos para el negocio.

“El Centro de Incidentes de Samsara nos permite tener un panorama general de la operación en lugar de revisar unidad por unidad. Como la información es visualmente fácil de entender, podemos detectar patrones delictivos en el mapa y tomar decisiones mucho más rápidoˮ, señaló Claudia Fernández, gerente de Prevención en MexAmerik.

A medida que los retos operativos continúan evolucionando la capacidad para actuar con rapidez, impulsada por la innovación, ya no es opcional: es esencial. En este contexto, la visibilidad en tiempo real de los incidentes en un solo lugar permite a los equipos de seguridad convertir segundos críticos en acciones decisivas, ayudando a las empresas a proteger a sus conductores, activos y operaciones en un entorno de seguridad cada vez más complejo.

Acerca de Samsara

Samsara (Bolsa de valores de Nueva York: IOT) es la pionera de la Plataforma de Operaciones Conectadas®, que es una plataforma abierta que conecta a las personas, los dispositivos y los sistemas de algunas de las operaciones más complejas del mundo, y les permite generar información práctica y mejorar sus operaciones. Con decenas de miles de clientes en América del Norte y Europa, Samsara es un orgulloso socio tecnológico de las personas que mantienen nuestra economía global en funcionamiento, incluidas las organizaciones líderes del mundo en los sectores de transporte, construcción, comercio mayorista y minorista, servicios de campo, logística, fabricación, servicios públicos y energía, gobierno, salud y educación, alimentos y bebidas, y otros.

La misión de la empresa es aumentar la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad de las operaciones que impulsan la economía global.

Samsara es una marca registrada de Samsara Inc. Todos los demás nombres de marcas, nombres de productos o marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.