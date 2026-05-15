AURA BUAP inaugura nueva agenda de reflexión sobre la IA y ética algorítmica

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La Agencia de Inteligencia Artificial y Ética Algorítmica AURA-BUAP organizó un ciclo de conferencias con especialistas para abrir espacios de reflexión interdisciplinaria sobre tecnologías emergentes, inteligencia artificial y ética algorítmica.

Daniela Rojas Arroyo, directora adjunta de programas de Eon Institute, reflexionó sobre los impactos negativos generados por la Inteligencia Artificial (IA): vínculos románticos con esta herramienta tecnológica, mayor costo de energía eléctrica y despido de trabajadores.

En su conferencia “Ética aplicada a la IA: entre la innovación y la responsabilidad”, indicó que los retos globales consisten en asegurar que la innovación tecnológica avance de la mano de principios éticos, supervisión humana y mecanismos de gobernanza que permitan proteger derechos y evitar impactos negativos derivados de la automatización.

Enfatizó en la necesidad de construir modelos tecnológicos centrados en la responsabilidad, la transparencia y el bienestar colectivo. Por lo cual, compartió un decálogo sobre los principios éticos en la IA y dio recomendaciones del uso de esta herramienta.

“Nos encontramos en un punto de inflexión histórico. La inteligencia artificial está siendo incorporada en organizaciones y universidades a una velocidad sin precedentes, mientras nuestra comprensión empírica sobre sus efectos reales en la toma de decisiones y el desempeño organizacional sigue siendo limitada”: Marcelo García Almaguer, director General de AURA BUAP.

Daniela Rojas Arroyo