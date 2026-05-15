Este jueves 14 de mayo se estrena a nivel nacional “Ella y su hijo”

Película de Saeed Roustaee que retrata el día a día de las mujeres iraníes.

Protagonizada por Parinaz Izadyar y Payman Maadi.

Por Mino D’Blanc

La película “Ella y su hijo” que es la más reciente obra del aclamado director Saeed Roustaee se estrena a nivel nacional bajo el sello Zima Entertainment este jueves 14 de mayo.

Premisas:

Es la quinta película del joven director iraní. Las dos anteriores fueron “Life and a Day” en 2016 y “Leila’s Brothers” en 2022.

Con “Ella y su hijo” hace su trilogía de “mujeres iraníes”. Historias que en su centro se conectan a través de protagonistas femeninas en situaciones que resaltan la gravedad de la realidad patriarcal en la que viven.

La cinta es un retrato mordaz y sin filtro del día a día de la mujer iraní contemporánea.

Se centra de nueva cuenta en un retrato mordaz y sin filtro que muestra la realidad del día a día de las mujeres contemporáneas en Irán y las injusticias sociales a las que son sometidas.

La historia expone la compleja mezcla entre tradición y modernidad que se vive el país asiático.

-Sinopsis:

Mahnaz es una madre soltera que busca la manera de conservar su trabajo como enfermera, a la par que lidia con la crianza de sus hijos. Mientras organiza su boda con Hamid quien es su nueva pareja, expulsan a su hijo rebelde de la escuela. Esa situación se convierte en la menor de sus preocupaciones cuando una tragedia la obliga a luchar por justicia.

-Protagonistas:

“Ella y su hijo” es una tragedia moderna del Medio Oriente protagonizada por la reconocida actriz dramática, Parinaz Izadyar (“Jeyran”, 2022) y por el actor, guionista y director estadounidense Payman Maadi (“La ley de Teherán”, 2019).

-Palabras del director:

“A medida que he ido avanzando, mi protagonista femenina se ha vuelto más independiente a la hora de enfrentarse al mundo exterior. Mientras que Somayeh y Leila, las protagonistas de mis primeras películas, seguían aferrándose a la esperanza que les brindaban los hombres a su lado, aquí Mahnaz, la protagonista de ‘Ella y su hijo’, tiene que soportar el peso de su soledad […], lo que la lleva a una toma de conciencia de sí misma”.

-Sobre la producción:

“Ella y su hijo” es una coproducción Irán-Francia, realizada por Boshra Film y Goodfellas Media.

-Festivales en los que ha estado la película:

Su estreno mundial como parte de la Competencia Oficial del 78 Festival de Cannes. Siguió su exitosa ruta en festivales con su participación en el Festival Internacional de Cine de Hong Kong.

-Premios y nominaciones que ha recibido:

Ganadora del codiciado Premio FIPRESCI por la “Fédération Internationale de la Presse Cinématographique” -“Asociación Internacional de Críticos de Cine y Periodistas Cinematográficos- en el Festival Internacional de Cine de Cannes, en Francia. Fue nominada a la Palma de Oro en la categoría “Mejor Película”.

-Las leyes de un país censurantes del Arte del Cine:

La historia de “Ella y su hijo” raya en lo ilegal dentro de Irán debido a la filmografía del director Saeed Roustaee, quien luego del estreno de “Lalia’s Brothers” en el año 2022, fue acusado de propaganda contra el régimen, por la elección de contar con una protagonista femenina, lo que tuvo una condena de 6 meses en prisión, una sentencia que solamente se ejecutó por nueve días y que pasó a suspensión. Ahora el artista del séptimo arte regresó a tomar la cámara y contar historias, a pesar de los intentos políticos de censurar su trabajo.

-Tráiler de “Ella y su hijo”: