Juan Carlos Carpio Fragoso, nuevo titular de Pemex

EL HERALDO DE MÉXICO

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció cambios en la dirección general de Petróleos Mexicanos (Pemex), al informar la salida de Víctor Rodríguez Padilla

y el nombramiento de Juan Carlos Carpio Fragoso como nuevo titular de la empresa, sujeto a la aprobación del Consejo de Administración.

Durante un mensaje difundido en redes sociales, Sheinbaum Pardo explicó que Rodríguez Padilla aceptó encabezar Pemex con el compromiso de permanecer un año y medio en el cargo antes de regresar a la academia. “Cuando gané la presidencia le dije a Víctor, quiero pedirte un favor, ven ayúdame en Pemex”, relató la mandataria.

Añadió que el funcionario “ha hecho un trabajo sobresaliente” y adelantó que será propuesto como director del Instituto de Electricidad y Energías Limpias.

Por otra parte, Claudia Sheinbaum indicó que Juan Carlos Carpio Fragoso formó parte de su equipo de trabajo desde el Gobierno de la Ciudad de México y que participó en temas relacionados con deuda pública y finanzas.

Es un hombre honesto, y lleva ya un año y medio trabajando en Pemex, conoce todos los proyectos”, afirmó.