Junior H confirma fecha en CDMX y anuncia más conciertos con “Tour Estadios México 2027”

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Antonio Herrera Pérez, conocido artísticamente como Junior H, estableció un precedente en la música nacional al anunciar su “Tour Estadios México 2027”. Esta gira posiciona al intérprete guanajuatense como el primer exponente del regional mexicano urbano en realizar un recorrido exclusivo por los recintos de mayor capacidad en el país.

El proyecto traslada un movimiento que surgió en plataformas digitales hacia escenarios de gran formato, reflejando el crecimiento de su propuesta musical.

La relevancia del artista trascendió los escenarios recientemente tras su aparición en la conferencia de prensa matutina de la presidenta de México. Este encuentro institucional subrayó el impacto cultural de los corridos tumbados en la juventud actual. Según reportes de Billboard, la presencia de Junior H en este espacio oficial validó la importancia de su narrativa dentro del tejido social mexicano, alejándose de los estereotipos convencionales del género para centrarse en historias personales y sentimientos.

El éxito de esta nueva gira encuentra respaldo en las cifras obtenidas durante el último año. Junior H acumula más de 3.2 billones de reproducciones en los últimos tres meses

y registró más de un millón de asistentes en sus presentaciones previas. Su participación en el festival Coachella 2025 también marcó un punto de inflexión, donde compartió el escenario principal con Peso Pluma y Tito Double P, llevando el sonido de la banda y los arreglos urbanos ante una audiencia internacional.

El calendario del “Tour Estadios México 2027” contempla fechas estratégicas en el territorio nacional. La Ciudad de México recibirá al cantante el 8 de enero, con un anuncio especial programado para el lunes 18 de mayo.

La ruta continúa en Morelia el 10 de enero, Querétaro el 15, Puebla el 16, Saltillo el 22 y Torreón el 23. Para finales de mes, se presentará en Guadalajara el 30 de enero, seguido por Tijuana el 5 de febrero, Mexicali el 6, Los Mochis el 11 y Monterrey el 13 de febrero en el Estadio Walmart Park.

La venta general de boletos comenzará el martes 26 de mayo a las 11:00 horas mediante el sistema funticket.mx y en las taquillas de cada estadio. Tras agotar 27 fechas en su gira por Estados Unidos, la organización recomienda a los seguidores adquirir las entradas con anticipación, dado el historial de alta demanda que rodea al movimiento “$ad Boyz” y la evolución hacia una producción diseñada para escalas masivas.