Cartelera: Arte, diversión y cultura este fin de semana en Atlixco

Desde Puebla

La presidenta de Atlixco Ariadna Ayala te invita a disfrutar de un fin de semana cultural, donde se desarrollarán diversas actividades artísticas y literarias.

Será en la Casa de Cultura de Acapetlahuacan donde se presentarán las obras “Mexicanidad y tradición en lo cotidiano”, “Toda una mamá”, “Todos somos diferentes” y “Somos”, las cuales ofrecerán mensajes de identidad, inclusión y reflexión social, informó Ariadna Ayala.

También se realizará el ciclo de lecturas “Cuéntame de Atlixco”, encabezado por Freddy Ortega, evento que tendrá lugar en el Centro de Convenciones.

Acá te dejamos la cartelera..