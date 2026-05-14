Tonantzin Fernández apuesta por la educación como herramienta para el futuro de los jóvenes

*- Estudiantes cholultecas podrán acceder a apoyos académicos del 95%*

Desde Puebla

*14 de mayo de 2026. San Pedro Cholula, Pue. –* Como parte de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta municipal Tonantzin Fernández, para garantizar el derecho a la educación de las y los jóvenes del municipio, se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración y cooperación educativa con la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

Al respecto, Tonantzin Fernández aseguró que este acuerdo representa la suma de esfuerzos entre instituciones educativas privadas y su administración, como una vía para fortalecer el desarrollo educativo de jóvenes cholultecas que desean continuar con su formación académica, pero que por circunstancias económicas enfrentan dificultades para hacerlo.

“Para nosotros es importante generar estos vínculos con la Universidad de las Américas Puebla y que nuestras y nuestros jóvenes puedan ingresar a una institución tan reconocida, con el objetivo de que en un futuro aporten sus conocimientos a nuestro municipio. Estoy segura de que estas becas serán aprovechadas por hombres y mujeres que se esfuerzan por sacar adelante sus estudios”, afirmó.

Por su parte, Daniel Lozada Ramírez, vicerrector académico de la Universidad de las Américas Puebla, celebró la suma de esfuerzos entre ambas instituciones y destacó que la educación es uno de los instrumentos más importantes para transformar la vida de las y los mexicanos.

“Para la UDLAP es motivo de orgullo consolidar esta alianza con el Gobierno de San Pedro Cholula, pues permitirá otorgar cinco apoyos financieros del 95% en colegiatura para estudiantes recién egresados durante el periodo Otoño 2026”, destacó.

Cabe mencionar que, además del beneficio en colegiatura, las y los jóvenes seleccionados recibirán una beca del 100% en la cuota única de admisión, así como la condonación del costo del estudio de viabilidad. La convocatoria será difundida a través de las redes sociales oficiales de ambas instituciones, abriendo la posibilidad de inscripción para las y los interesados que cumplan con los requisitos establecidos.