Asesinaron a un hombre a balazos en Puebla capital 

Desde Puebla

Un hombre fue asesinado asesinado a balazos la mañana de este viernes en la colonia 2 de marzo, al norte de la ciudad de Puebla.

En calle Clara Córdoba Morán y Juan Luna Gobierno, junta auxiliar La Resurrección.

La víctima -hasta el momento- sigue sin ser identificada, murió al menos de 4 balazos.