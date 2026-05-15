Asesinaron a un hombre a balazos en Puebla capital 

Desde Puebla
Un hombre fue asesinado asesinado a balazos la mañana de este viernes en la colonia 2 de marzo, al norte de la ciudad de Puebla.
En calle Clara Córdoba Morán y Juan Luna Gobierno, junta auxiliar La Resurrección.
La víctima -hasta el momento- sigue sin ser identificada, murió al menos de 4 balazos.
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