¡Oficial! El Niño llegará a México entre mayo y julio de 2026

EL HERALDO DE MÉXICO

Expertos calculan un 37 por ciento para que el fenómeno climático cobre fuerzas para el otoño e invierno del hemisferio norte

Para este 2026 se prevé que el fenómeno de El Niño alcance intensidades sin precedentes, luego de que el Centro de Predicciones Climáticas (CPC) registrara anomalías en el Pacífico ecuatorial, con estimaciones para que el fenómeno climático se conforme aproximadamente entre mayo y julio.

“Existe incertidumbre considerable de la intensidad máxima de El Niño, estimándose actualmente un 22 por ciento para Niño moderado; 30 por ciento un Niño fuerte y 37 por ciento de Niño muy fuerte para el otoño-invierno del hemisferio norte”, apuntó.

¿Cuándo se formará El Niño?

De acuerdo con las estimaciones, la neutralidad estará con más del 80 por ciento por el resto de mayo, lo que ha alarmado a pobladores y meteorólogos, llamando “Godzilla” al escenario climatológico; sin embargo, expertos aclararon que los escenarios a meses de distancia suelen variar con el paso del tiempo, por lo que no garantizan que será el peor Niño de la historia.

Para el verano, se prevé que el El Niño aumente la frecuencia de las precipitaciones en gran parte del centro, occidente, norte y la Vertiente del Golfo, con menor intensidad en el sureste. Sin embargo, las temperaturas estarían regulados por las lluvias con poco calor, exceptuando el sur.

Por su lado, Francisco Estrada Porrúa, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático (PINCC), detalló que el Niño podría alcanzar su punto máximo en septiembre y octubre y los pronósticos sugieren que podría alcanzar intensidades nunca antes vistas debido a la “barrera de predictibilidad de la primavera”, donde los pronósticos tienen muchísima más incertidumbre”. En este sentido, explicó que lo altísimamente probable es que México experimentará un Niño con intensidad de moderada a alta, con probabilidades a que alcance una magnitud “histórica”.

Los pronósticos revelan las consecuencias sobre el calentamiento de cerca de 1.46 grados del planeta con respecto al periodo preindustrial, por lo que las condiciones climáticas y el comportamiento atmosférico ya no es el mismo. Aún así, se prevé que el Niño cause importantes cambios en el clima mexicano conforme cobre fuerza, lo que aumenta las probabilidades de inundaciones en las ciudades costeras, tal y como ha ocurrido en años anteriores.

¿Qué es El Niño y cómo se conforma?

El Niño Oscilación del Sur (ENSO, por sus siglas en inglés), es una teleconexión entre entre el océano y la atmósfera que genera cambios de presión, vientos y temperatura desde Indonesia hasta el continente americano y está conformado por 3 fases: “El Niño”, “La Niña” y su fase neutral.

Además, aumenta la temperatura del pacífico centro-oriental, lo que a su vez cambia la dirección de los vientos y la presión atmosférica en el país mexicano.