Diablos Rojos del México toca fondo en la LMB, suma otra barrida y revive su peor crisis en 21 años

EXCELSIOR

El infierno arde y esta vez no precisamente por la ofensiva. Los Diablos Rojos del México atraviesan uno de los momentos más delicados de los últimos años luego de sufrir otra barrida, ahora frente a los Olmecas de Tabasco, en una temporada donde el bicampeón de la Liga Mexicana de Beisbol luce lejos de la versión dominante que conquistó el título.

La derrota 6-5 en Tabasco de este jueves dejó expuestas nuevamente las grietas de un equipo que acumula errores defensivos, inconsistencia en el pitcheo y un bullpen incapaz de sostener ventajas. Con esta ya son tres barridas recibidas en la campaña y el club quedó al borde de igualar la racha de siete derrotas consecutivas que marcó una de sus peores crisis modernas en 2005.

El golpe más reciente llegó después de un juego en el que vinieron de atrás para remontar hasta el octavo capítiulo. Franklin Barreto abrió la ofensiva con cuadrangular y más tarde Julian Ornelas también desapareció la pelota para darle ventaja a los capitalinos. Incluso Robinson Canó y Carlos Sepúlveda produjeron carreras en un ataque que parecía suficiente.

Pero el derrumbe volvió a aparecer desde la lomita.

Tabasco armó un rally de cuatro anotaciones en la tercera entrada con batazos de Jasson Atondo, Agustín Ruiz y Domingo Leyba para darle vuelta al marcador. Más adelante, en la octava baja, un doble de Seth Beer y un sencillo productor de Agustín Ruiz terminaron por inclinar el encuentro.

Otra vez el relevo quedó señalado. JC Mejía volvió a fallar en una situación de presión y aumentó la preocupación dentro de un bullpen que ha dejado escapar ventajas de forma recurrente. El “Lanzallamas”, que comenzó el año como una de las principales armas del manager Lorenzo Bundy, atraviesa una caída pronunciada y se ha convertido en uno de los focos de las críticas.

Pericos en la punta del Sur

Los números reflejan la crisis. Diablos tiene marca de 12-12, ocupa el quinto lugar de la Zona Sur y ya está a 3.5 juegos de Pericos de Puebla, precisamente el equipo que días atrás también lo barrió en el Estadio Hermanos Serdán. Aquella serie tuvo un peso histórico para Puebla, que no lograba barrer a los escarlatas en casa desde hace 26 años.

Mientras las derrotas aumentan, también lo hace la presión de la afición. En redes sociales comenzaron a multiplicarse mensajes exigiendo cambios en la directiva y ajustes inmediatos en el roster, inconformes con el rendimiento del club que hace apenas unos meses celebraba otro campeonato.

El calendario tampoco ofrece respiro. Los Diablos llegarán golpeados al inicio de la llamada “Guerra Civil” frente a Tigres de Quintana Roo, una de las rivalidades más pasionales de la LMB, en medio de una tensión que no se vivía desde hace décadas en el Averno.