Etapa 8, Giro de Italia 2026 en vivo: horario y dónde ver el recorrido entre Chieti – Fermo

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Conoce el perfil de la jornada del sábado 16 de mayo, con una ruta que recuerda una clásica y llega a la ciudad natal de uno de los protagonistas de la carrera

Jonas Vingegaard dio el primer golpe sobre la mesa en el Giro de Italia. El viernes, el máximo favorito para terminar de vestido de rosa en Roma atacó en el primer final en alto de la edición 2026 y recortó casi tres minutos la diferencia con el todavía líder, el portugués Afonso Eulálio, contando también entre los perjudicados a Egan Bernal, quien entró par de segundos detrás del portador de la maglia rosa.

La etapa 7 fue el inicio de la verdadera lucha por el Giro y la etapa del sábado 16 de mayo podría sacudir de nuevo la general, ya que se recorre de Chieti a Fermo. Las acciones las podrás seguir por TV en México y Centroamérica en ESPN en punto de las 5:00 a.m., mientras que en Colombia la transmisión inicia a las 06:30, tiempo de Bogotá.

Recorrido de la etapa 8, Giro de Italia este 16 de mayo de 2026

El Giro sale este sábado 16 de mayo de Chieti y pegada al mar Adriático. Arranca a las 13:15 horas tiempo local, 5:15 a.m. de la CDMX y 6:15 de Bogotá. Será una jornada de 159 km., con final en Fermo, en un recorrido similar a algunas Clásicas.

El inicio de la ruta hay par de ascensos no puntuables. La mitad de la carrera es un perfil llano y en la parte final se convierte en un rompe piernas, con cuatro ascensos. La primera subida es de tercera categoría en Montefiore D’Aso. Par de kilómetros después está el puerto de Monterubbiano, de cuarta categoría, el primero de tres de esta denominación en el cierre. En los últimos 12 kilómetros está el ascenso a Capodarco y el cierre en Fermo, la ciudad natal de Giulio Ciccone, quien podría ser uno de los protagonistas del día.

La etapa que podría ser propicia para una fuga, pero tras la etapa de montaña del viernes, se podría ver a alguno de los favoritos intentar ataques que les ayude en la clasificación general. Un amplio abanico de posibilidades para la octava jornada del Giro.

¿Quiénes son los colombianos que compiten en el Giro De Italia 2026?

Comenzaron tres colombianos el Giro en 2026, pero la caída de Santiago Buitrago en la segunda etapa le dejó fuera de la Corsa Rosa. Quedan dos pedalistas de Colombia en el pelotón, aunque perdieron tiempo el viernes.

Egan Bernal llegó a la etapa 7 en el Top 10 de la general, por delante de Vingegaard, pero no pudo seguir la rueda del danés en el último ascenso y perdió tiempo. Einer Rubio entró a la jornada en el lugar 46.

¿Quién transmite en vivo el Giro de Italia 2020 y dónde ver por TV y online la Etapa 8?

La edición 2026 del Giro de Italia lo puedes seguir por TV en México y Centroamérica en la señal de ESPN. En Colombia, la transmisión estará disponible por Caracol TV, RCN y Directv Sports. Mediante Eurosport y HBO Max se puede seguir en otras partes del mundo, mientras que en Claro Sports te traeremos el seguimiento minuto a minuto por internet.