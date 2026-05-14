Los 16 estadios que harán del Mundial 2026 el más espectacular de la historia

PUBLIMETRO

La Copa del Mundo 2026 no solo reunirá a las mejores selecciones del planeta, también convertirá a 16 estadios en protagonistas de una edición que promete quedar grabada para siempre en la memoria del futbol.

Desde la mística del Estadio Azteca, inmueble histórico que se convertirá en el primero del planeta en albergar tres inauguraciones, hasta la modernidad imponente del Estadio Nueva York, escenario elegido para recibir la gran final del 19 de julio, cada sede representará una parte distinta de la esencia del torneo.

Habrá recintos cargados de leyendas, donde alguna vez brillaron figuras eternas, así como complejos de última generación diseñados para ofrecer espectáculos inolvidables a millones de aficionados.

En conjunto, estos escenarios simbolizan la unión entre tradición, innovación y pasión, elementos que harán del Mundial 2026 una celebración histórica capaz de emocionar a todo el planeta.

MÉXICO

Estadio Ciudad de México

Ubicación: Tlalpan, CDMX

Capacidad: 83 mil

Inauguración: 1966

Número de partidos: 5

Estadio Guadalajara

Ubicación: Zapopan, Jalisco

Capacidad: 48 mil

Inauguración: 2010

Número de partidos: 4

Estadio Monterrey

Ubicación: Guadalupe, Nuevo León

Capacidad: 53 mil 500

Inauguración: 2015

Número de partidos: 4

CANADÁ

Estadio Toronto

Ubicación: Toronto, Ontario

Capacidad: 45 mil

Inauguración: 2007

Número de partidos: 6

Estadio BC Place Vancouver

Ubicación: Vancouver

Capacidad: 54 mil

Inauguración: 1983

Número de partidos: 7

ESTADOS UNIDOS

Estadio Atlanta

Ubicación: Atlanta, Georgia

Capacidad: 75 mil

Inauguración: 2017

Número de partidos: 8

Estadio Boston

Ubicación: Foxborough, Massachusetts

Capacidad: 65 mil

Inauguración: 2002

Número de partidos: 7

Estadio Dallas

Ubicación: Arlington, Texas

Capacidad: 94 mil

Inauguración: 2009

Número de partidos: 9

Estadio Houston

Ubicación: Houston, Texas

Capacidad: 72 mil 220

Inauguración: 2002

Número de partidos: 7

Estadio Kansas City

Ubicación: Kansas City, Missouri

Capacidad: 73 mil

Inauguración: 1972

Número de partidos: 5

Estadio Los Ángeles

Ubicación: Inglewood, California

Capacidad: 70 mil

Inauguración: 2020

Número de partidos: 8

Estadio Miami

Ubicación: Miami Gardens, Florida

Capacidad: 65 mil

Inauguración: 1987

Número de partidos: 7

Estadio Nueva York, Nueva Jersey

Ubicación: East Rutherford, Nueva Jersey

Capacidad: 82 mil 500 mil

Inauguración: 2010

Número de partidos: 8

Estadio Filadelfia

Ubicación: Philadelphia, Pennsylvania

Capacidad: 69 mil

Inauguración: 2003

Número de partidos: 6

Estadio Bahía de San Francisco

Ubicación: Santa Clara, California

Capacidad: 71 mil

Inauguración: 2014

Número de partidos: 6

Estadio Seattle

Ubicación: Seattle, Washington

Capacidad: 69 mil

Inauguración: 2002

Número de partidos: 6