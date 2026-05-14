Los 16 estadios que harán del Mundial 2026 el más espectacular de la historia

PUBLIMETRO
La Copa del Mundo 2026 no solo reunirá a las mejores selecciones del planeta, también convertirá a 16 estadios en protagonistas de una edición que promete quedar grabada para siempre en la memoria del futbol.
Desde la mística del Estadio Azteca, inmueble histórico que se convertirá en el primero del planeta en albergar tres inauguraciones, hasta la modernidad imponente del Estadio Nueva York, escenario elegido para recibir la gran final del 19 de julio, cada sede representará una parte distinta de la esencia del torneo.
Habrá recintos cargados de leyendas, donde alguna vez brillaron figuras eternas, así como complejos de última generación diseñados para ofrecer espectáculos inolvidables a millones de aficionados.
En conjunto, estos escenarios simbolizan la unión entre tradición, innovación y pasión, elementos que harán del Mundial 2026 una celebración histórica capaz de emocionar a todo el planeta.
MÉXICO
Estadio Ciudad de México
Ubicación: Tlalpan, CDMX
Capacidad: 83 mil
Inauguración: 1966
Número de partidos: 5
Estadio Guadalajara
Ubicación: Zapopan, Jalisco
Capacidad: 48 mil
Inauguración: 2010
Número de partidos: 4
Estadio Monterrey
Ubicación: Guadalupe, Nuevo León
Capacidad: 53 mil 500
Inauguración: 2015
Número de partidos: 4
CANADÁ
Estadio Toronto
Ubicación: Toronto, Ontario
Capacidad: 45 mil
Inauguración: 2007
Número de partidos: 6
Estadio BC Place Vancouver
Ubicación: Vancouver
Capacidad: 54 mil
Inauguración: 1983
Número de partidos: 7
ESTADOS UNIDOS
Estadio Atlanta
Ubicación: Atlanta, Georgia
Capacidad: 75 mil
Inauguración: 2017
Número de partidos: 8
Estadio Boston
Ubicación: Foxborough, Massachusetts
Capacidad: 65 mil
Inauguración: 2002
Número de partidos: 7
Estadio Dallas
Ubicación: Arlington, Texas
Capacidad: 94 mil
Inauguración: 2009
Número de partidos: 9
Estadio Houston
Ubicación: Houston, Texas
Capacidad: 72 mil 220
Inauguración: 2002
Número de partidos: 7
Estadio Kansas City
Ubicación: Kansas City, Missouri
Capacidad: 73 mil
Inauguración: 1972
Número de partidos: 5
Estadio Los Ángeles
Ubicación: Inglewood, California
Capacidad: 70 mil
Inauguración: 2020
Número de partidos: 8
Estadio Miami
Ubicación: Miami Gardens, Florida
Capacidad: 65 mil
Inauguración: 1987
Número de partidos: 7
Estadio Nueva York, Nueva Jersey
Ubicación: East Rutherford, Nueva Jersey
Capacidad: 82 mil 500 mil
Inauguración: 2010
Número de partidos: 8
Estadio Filadelfia
Ubicación: Philadelphia, Pennsylvania
Capacidad: 69 mil
Inauguración: 2003
Número de partidos: 6
Estadio Bahía de San Francisco
Ubicación: Santa Clara, California
Capacidad: 71 mil
Inauguración: 2014
Número de partidos: 6
Estadio Seattle
Ubicación: Seattle, Washington
Capacidad: 69 mil
Inauguración: 2002
Número de partidos: 6
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