Humo blanco: Salón de la Fama del Beisbol Mexicano tendrá 7 nuevos miembros en 2026

SÉPTIMA ENTRADA

El Salón de la Fama del Beisbol Mexicano tendrá 7 nuevos miembros después de que, este martes, se llevó a cabo la Asamblea de Elección para la Clase 2026, una votación apretada en la que Miguel Ojeda, Pablo Ortega y Mike Paul

serán entronizados por su trayectoria en el beisbol mexicano, Erubiel Durazo y Rodrigo López por sus trayectorias como mexicanos en Grandes Ligas, Ricardo Solís en la categoría de veteranos y Pepe Segarra como cronista.

​Jugadores del Beisbol Mexicano

Miguel Ojeda jugó principalmente con los Diablos Rojos del México en el verano y toda su carrera con los Venados de Mazatlán en el invierno, aunque también llegó a las Grandes Ligas con Padres y se puso el uniforme de tres equipos más. Es el único escarlata que ha ganado campeonatos como pelotero, manager y directivo en la Liga Mexicana de Beisbol.

“El Maestro” Pablo Ortega, uno de los últimos íconos en la historia de los Tigres de Quintana Roo, se ganó su apodo por su increíble control siendo uno de los lanzadores más consistentes y duraderos de su época. Infaltable cada febrero en la Serie del Caribe, Ortega también fue llamado a la Selección Mexicana para el Clásico Mundial de Béisbol de 2006 y 2009.

Curiosamente, Ojeda y Ortega, archirrivales con Diablos y Tigres en el invierno, fueron compañeros de batería durante 15 temporadas con los Venados de Mazatlán en la Liga Mexicana del Pacífico.

Mike Paul repuntó en la segunda mitad de la votación y se convirtió en nuevo miembro del Salón de la Fama del Beisbol Mexicano gracias a su curva demoledora que lo llevó a ser uno de los mejores peloteros del circuito a finales de la década de los años 1970 y principios de los 1980, teniendo un paso especialmente recordado con los Saraperos de Saltillo.

Mexicanos en Grandes Ligas

Erubiel Durazo ha sido uno de los bateadores zurdos más importantes en la historia de los mexicanos en Grandes Ligas, categoría que demostró en el camino de los Arizona Diamondbacks para ganar la Serie Mundial de 2001 cuando conectó el jonrón definitivo sobre Tom Glavine en el Juego 5 de la Serie de Campeonato ante los Atlanta Braves. De por vida acumuló 94 cuadrangulares, la quinta cifra más alta para un jugador de la MLB nacido en México.

Rodrigo López comenzó el pie derecho una carrera de 11 años en las Ligas Mayores quedando en el segundo lugar de la votación al Novato del Año de 2002 con los Baltimore Orioles. Rodrigo López es el séptimo lanzador nacido en México con más juegos ganados (81) en una lista que encabezan Fernando Valenzuela, Esteban Loaiza y Yovani Gallardo, por mencionar a los tres primeros.

Veteranos

Ricardo Solís fue un lanzador de época en la Liga Mexicana de Beisbol y la Liga Mexicana del Pacífico. Aún siendo recordado con los Saraperos de Saltillo, Solís tuvo su mejor temporada en 1985 con marca de 19-4; en la temporada de 1991-92 fue el Jugador Más Valioso de la Liga Mexicana del Pacífico con Naranjeros de Hermosillo.

Cronistas

Pepe Segarra, uno de los cronistas más queridos por la afición del beisbol mexicano, también fue electo tras narrar cientos de juegos de Liga Mexicana y Grandes Ligas, así como hacer la cobertura de eventos especiales como Juego de Estrellas en las Ligas Mayores y una decena de ediciones de la Serie Mundial.

Los 7 nuevos miembros electos serán entronizados el próximo mes de noviembre durante una ceremonia en el recinto de los inmortales ubicado en el Parque Fundidora, en el corazón de Monterrey, Nuevo León. Esta será la cuarta ceremonia que se celebre en el edificio inaugurado en febrero de 2019.