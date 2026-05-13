¡NFL en México! 49ers vs Vikings en CDMX: fecha, boletos y todo sobre el esperado juego

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La NFL volverá oficialmente a la Ciudad de México en 2026 y ya quedó definido el esperado duelo: los San Francisco 49ers enfrentarán a los Minnesota Vikings en un partido de temporada regular que promete convertirse en uno de los eventos deportivos más importantes del próximo año en el país.

El encuentro se jugará el próximo 22 de noviembre de 2026 en el renovado Estadio Azteca.

La NFL regresa a México tras cuatro años de ausencia

El partido marcará el regreso de la NFL a territorio mexicano después de la última visita de la liga en 2022, cuando precisamente los 49ers derrotaron a Arizona Cardinals en la capital del país. Desde entonces, los juegos internacionales en México quedaron suspendidos debido a las remodelaciones del estadio rumbo al Mundial 2026.

Ahora, el inmueble reaparecerá bajo el nombre de Estadio Banorte y contará con mejoras en infraestructura y una capacidad cercana a los 87 mil aficionados, convirtiéndose nuevamente en uno de los recintos más importantes para la NFL fuera de Estados Unidos.

¿Cuándo será el partido y cómo verlo?

El duelo entre San Francisco y Minnesota está programado para el domingo 22 de noviembre de 2026 y formará parte del tradicional “Sunday Night Football”, uno de los espacios estelares de la NFL. Incluso, será la primera vez que un Sunday Night Football se dispute fuera de Estados Unidos.

La expectativa es enorme debido a la popularidad que ambos equipos tienen en México, especialmente los 49ers, considerados una de las franquicias con más seguidores en el país.

¿Cómo comprar boletos para el juego de NFL en México?

Por ahora, la NFL todavía no publica la fecha oficial de venta de boletos ni los precios definitivos para el encuentro. Sin embargo, la liga ya habilitó un registro para aficionados interesados en recibir información sobre preventas y disponibilidad de entradas.

De acuerdo con distintos reportes, la venta será realizada a través de Ticketmaster México, tal como ocurrió en anteriores ediciones del NFL México Game.

La NFL recomendó a los aficionados registrarse con anticipación para acceder a preventas y recibir actualizaciones oficiales sobre paquetes y experiencias especiales.

¿Cuánto podrían costar los boletos?

Aunque aún no existen precios oficiales, medios especializados señalan que las entradas podrían mantener rangos similares a los manejados en el juego de 2022. En aquella ocasión, los boletos tuvieron precios que fueron desde los 990 pesos hasta aproximadamente 9 mil pesos en zonas preferentes.

Sin embargo, debido a la alta demanda esperada y las remodelaciones del estadio, algunos analistas consideran que los costos podrían aumentar para 2026, especialmente en zonas VIP y paquetes premium.

La NFL también confirmó que México tendrá partidos oficiales al menos hasta 2028 como parte de un acuerdo multianual que busca fortalecer la presencia de la liga en el país.