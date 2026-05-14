El Estadio Azteca queda en manos de FIFA rumbo al Mundial 2026

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El organismo asumirá a partir de ahora la operación del estadio y la difusión de información a través de sus canales oficiales

Tras 18 meses de remodelación y luego del último partido entre Cruz Azul y Chivas, el Estadio Banorte fue entregado formalmente a la FIFA este jueves 14 de mayo de 2026, como parte de los preparativos finales para la Copa Mundial 2026. El inmueble capitalino entra así en la etapa operativa del organismo internacional, que tomará el control de su administración y comunicación durante el torneo.

El recinto, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mexicano, tendrá un papel histórico en la próxima justa mundialista, ya que se convertirá en el único estadio del mundo en albergar partidos de tres Copas Mundiales de la FIFA. La sede ya fue protagonista en las ediciones de México 1970 y México 1986, y ahora volverá a formar parte del torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo con el comunicado emitido por Controladora Deportiva Águilas, durante la Copa Mundial 2026 el inmueble será identificado oficialmente como “Estadio Ciudad de México”, por disposición de la FIFA. Con ello, el organismo asumirá a partir de ahora la operación del estadio y la difusión de información a través de sus canales oficiales.

La entrega del inmueble marca un paso clave rumbo al partido inaugural del Mundial, programado para el próximo 11 de junio. La administración del estadio destacó que la preparación del recinto incluyó trabajos de infraestructura, tecnología, conectividad y experiencia para los aficionados que asistirán a los encuentros mundialistas.

Entre las principales intervenciones se encuentra la renovación de la cancha, que ahora cuenta con un sistema híbrido de pasto natural, además de mecanismos de succión de agua e inyección de aire. Estas mejoras buscan garantizar mejores condiciones de juego para las selecciones que disputarán partidos en la capital mexicana.

El proyecto también contempló la creación de nuevos espacios de esparcimiento con más de 12 mil metros cuadrados y zonas de hospitalidad, áreas que formarán parte de la operación mundialista y de la experiencia para los asistentes. Además, se instaló un nuevo sistema de audio con más de 300 bocinas.

En materia visual y tecnológica, el estadio incorporó dos pantallas gigantes nuevas y más de 2 mil metros cuadrados de pantallas LED, distribuidas tanto al interior como al exterior del inmueble. A ello se suma la instalación de 40 kilómetros de fibra óptica y más de mil puntos de acceso WiFi, con los que se ofrecerá conexión gratuita a internet para los aficionados.