¡Oficial! NFL regresa a México con un Sunday Night Football 2026 entre 49ers y Vikings

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La NFL oficializó el esperado regreso de la temporada regular a la Ciudad de México con un atractivo duelo entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings, programado para noviembre de 2026 en el Estadio Azteca.

La NFL hizo oficial uno de los anuncios más esperados por la afición mexicana: San Francisco 49ers y Minnesota Vikings disputarán un partido de temporada regular en la Ciudad de México, como parte del calendario internacional de 2026. El encuentro se desarrollará el próximo 22 de noviembre y formará parte del tradicional Sunday Night Football, uno de los espacios de mayor audiencia dentro de la liga.

Después de varios meses marcados por especulaciones sobre el posible rival de los 49ers en territorio mexicano, finalmente se confirmó que será Minnesota el equipo encargado de visitar el Coloso de Santa Úrsula, inmueble que también llevará el nombre de Estadio Banorte durante esta nueva etapa, como parte de los preparativos para el Mundial 2026

Desde que la NFL anunció el retorno de partidos oficiales a México, la única certeza era que San Francisco sería el conjunto local; incluso, durante semanas tomó fuerza la versión de que los Miami Dolphins serían los adversarios de la franquicia californiana; sin embargo, en las últimas horas comenzó a circular información en redes sociales sobre la posibilidad de ver a los Vikings en la capital mexicana, situación que finalmente quedó ratificada.

¿Cuándo fue la última vez que se jugó un partido de NFL en México?

El choque entre 49ers y Vikings marcará el retorno de la NFL a suelo mexicano luego de una pausa obligada por las remodelaciones del Estadio Banorte rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La ocasión más reciente en que México recibió un juego oficial de temporada regular ocurrió en 2022, cuando San Francisco derrotó 38-10 a Arizona Cardinals ante una asistencia multitudinaria en la capital del país.

Ahora, la liga pretende consolidar nuevamente su presencia en territorio nacional mediante un acuerdo multianual que contempla partidos oficiales en 2026, 2027 y 2028, estrategia que forma parte del crecimiento internacional impulsado por la NFL.

La organización considera a México un mercado prioritario debido a la enorme base de seguidores existente fuera de Estados Unidos. De acuerdo con datos difundidos por la propia liga, el país cuenta con cerca de 40 millones de aficionados, cifra que lo coloca como el mercado internacional más importante para el futbol americano profesional.

Además de los encuentros oficiales, la NFL mantiene operaciones permanentes en México desde 1998, promoviendo actividades relacionadas con el desarrollo del deporte, programas juveniles de NFL Flag y distintas iniciativas comunitarias.

Además de México, la NFL contempla un calendario histórico fuera de Estados Unidos en 2026

La temporada 2026 representará un momento sin precedentes para la expansión global de la liga. La NFL programó nueve partidos internacionales, la mayor cantidad en la historia de la competencia.

El encuentro en la Ciudad de México formará parte de una gira internacional que también incluirá compromisos en Londres, París, Madrid, Múnich, Río de Janeiro y Melbourne.

Ciudad de México

Minnesota Vikings vs San Francisco 49ers

Londres

Philadelphia Eagles vs Jacksonville Jaguars

Houston Texans vs Jacksonville Jaguars

Indianapolis Colts vs Washington Commanders

París

Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints

Múnich

New England Patriots vs Detroit Lions

Madrid

Cincinnati Bengals vs Atlanta Falcons

Río de Janeiro

Baltimore Ravens vs Dallas Cowboys

Melbourne

San Francisco 49ers vs Los Angeles Rams

En el caso específico de los 49ers, el reto internacional será todavía mayor, ya que además del duelo en México, también abrirán la temporada en Australia frente a Los Angeles Rams durante la Semana 1.

¿A qué hora se jugará el Sunday Night Football 2026 entre 49ers y Vikings?

Otro de los aspectos más relevantes del anuncio es que el partido entre San Francisco y Minnesota será transmitido dentro del Sunday Night Football, considerado uno de los escaparates estelares de la NFL por sus altos niveles de audiencia y cobertura internacional.

El encuentro está programado para iniciar a las 19:20 horas del centro de México.

La expectativa entre los aficionados mexicanos creció rápidamente tras la confirmación oficial del duelo, especialmente por la posibilidad de ver figuras de primer nivel como Brock Purdy, George Kittle y Justin Jefferson en territorio nacional.

Por ahora, la NFL México no dio a conocer detalles relacionados con la venta de boletos, costos o fechas para el inicio del proceso de adquisición de entradas; no obstante, se espera que la demanda sea elevada debido al impacto mediático del evento y al regreso de la liga al país después de varios años.

La vuelta de la NFL a la Ciudad de México representa uno de los acontecimientos deportivos más importantes de 2026, tanto por la magnitud de las franquicias involucradas como por el interés que mantiene el emparrillado entre el público tricolor.