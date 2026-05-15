Falleció motociclista en el Periférico Ecológico 

Desde Puebla

Un motociclista perdió la vida en accidente sobre el Periférico Ecológico.

Hace algunos minutos, a la altura de la inspectoría Casa Blanca, en Amozoc.

A pesar de los esfuerzos de paramédicos de SUMA, el masculino murió por las lesiones.

Se desconoce la identidad del masculino.

Hasta el momento no se saben las causas de este accidente.