Falleció motociclista en el Periférico Ecológico 

Desde Puebla
Un motociclista perdió la vida en accidente sobre el Periférico Ecológico.
Hace algunos minutos, a la altura de la inspectoría Casa Blanca, en Amozoc.
A pesar de los esfuerzos de paramédicos de SUMA, el masculino murió por las lesiones.
Se desconoce la identidad del masculino.
Hasta el momento no se saben las causas de este accidente.
You may also like
-
Asesinaron a un hombre a balazos en Puebla capital
-
Francia autoriza el desembarco de los pasajeros asintomáticos del crucero confinado ‘Ambition’ tras confirmarse una “infección gastrointestinal de origen viral”
-
¿Qué edad tiene realmente mi cuerpo?
-
El huevo es un alimento completo, accesible y nutritivo
-
AURA BUAP inaugura nueva agenda de reflexión sobre la IA y ética algorítmica