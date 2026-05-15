Francia autoriza el desembarco de los pasajeros asintomáticos del crucero confinado ‘Ambition’ tras confirmarse una “infección gastrointestinal de origen viral”

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Aquellas personas que muestren síntomas deberán permanecer aisladas en sus camarotes por el momento, aunque las autoridades sanitarias han confirmado que no han detectado ningún caso grave

Los pasajeros asintomáticos que viajaban en un crucero británico han podido desembarcar en Burdeos, mientras las autoridades confirmaron que la causa del brote es el norovirus, un desagradable virus estomacal que se propaga con facilidad.

Las autoridades francesas habían ordenado inicialmente que más de 1.700 pasajeros y tripulantes del crucero The Ambition permanecieran a bordo, pero el miércoles opor la noche determinaron permitir el desembarco de quienes no estuvieran afectados. Se vio a un pasajero levantar los brazos en señal de triunfo mientras salía de la embarcación.

Las autoridades francesas han levantado este sábado las restricciones para que los pasajeros asintomáticos de un crucero británico puedan abandonar el barco, procedente de las islas Shetland y con más de 1.700 pasajeros aislados a bordo.

El Ambition, operado por Ambassador Cruise Line, permanecía confinado y anclado en el puerto de Burdeos mientras se investigaba el origen de los síntomas que estaban afectando a decenas de personas a bordo. La decisión se tomó tras la muerte de un pasajero nonagenario por un infarto, si bien en un principio se asumió que podía deberse a complicaciones de una enfermedad por haber presentado síntomas digestivos un día antes de fallecer.

“Ningún vínculo” entre la gastroenteritis y la muerte del pasajero

Este miércoles, las autoridades sanitarias han confirmado que el brote sobre el Ambition responde a una “infección gastrointestinal de origen viral” y que no se han registrado casos graves. Las personas asintomáticas podrán desembarcar ya del crucero, pero las infectadas deberán permanecer a bordo y en aislamiento en sus camarotes, de acuerdo con información de la AFP.