Detenido en Atlixco por chocar una patrulla posiblemente ebrio

Desde Puebla

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco detienen a un masculino señalado por presuntamente causar daños a una unidad oficial tras conducir en sentido contrario y en aparente estado de ebriedad.

Los hechos ocurrieron en calles del Centro de Atlixco, cuando una camioneta Pickup impactó una patrulla municipal y posteriormente intentó darse a la fuga.

Tras una persecución pie-tierra, los uniformados lograron detener al conductor identificado como Héctor Hugo “N”, quien fue señalado como probable responsable del delito de daños en propiedad ajena culposo.

El masculino fue puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente para el desarrollo de las investigaciones.