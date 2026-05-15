Inauguran rehabilitación integral del pozo Ameyal en Atlixco 

Desde Puebla

Esta obra beneficia a las y los habitantes de la comunidad de San Agustín Ixtahuixtla; la acción de Ariadna Ayala fortalece el acceso al agua potable y mejora la infraestructura hidráulica de la localidad.

Ariadna Ayala destacó que el mantenimiento de los pozos de agua es fundamental para garantizar el suministro y la calidad del vital líquido, además de contribuir a la salud y bienestar de las familias.

La obra contempló la construcción de una caseta de controles de 27.07 metros cuadrados, la rehabilitación de la subestación eléctrica, así como 70.67 metros lineales de cercado perimetral.

También se rehabilitó el tablero de control y el tren de descarga, además del suministro y colocación de una planta potabilizadora.