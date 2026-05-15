Lixiviados del relleno sanitario Chiltepeque provocan cáncer: Activista

María Tenahua

Luego de que la Profepa informó la clausura parcial del relleno sanitario de Chiltepeque, en la junta auxiliar Santo Tomás Chautla de la capital poblana y que deberá reducir al 35 por ciento el ingreso de los residuos por la contaminación de los lixiviados, este viernes, el activista Darinel Keller señaló que este depósito de basura contamina cultivos y genera cáncer en la población.

En conferencia de prensa en el zócalo de la ciudad, refirió que durante tres años ha trabajado con los habitantes de esta junta, para comprobar que los lixiviados generan enfermedades, como cáncer, insuficiencia renal y malformaciones en los recién nacidos.

Asimismo, indicó que aceptar los residuos de los ocho municipios conurbados aceleró la contaminación, incluso, a su decir ,el relleno está construido sobre un río y no cuenta con estudio de impacto ambiental.

Es importante señalar que la empresa a cargo de este depósito de basura tiene que implementar 12 medidas para evitar esta contaminación.