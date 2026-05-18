Elenistas BUAP: Un año de honrar la memoria de Elena Garro

Desde Puebla

En la BUAP el colectivo cultural universitario llamado las Elenistas, que agrupa académicas, estudiantes e investigadoras de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la BUAP, cumplió un año de reivindicar, difundir y rescatar la vida y obra de la escritora poblana Elena Garro.

Para celebrarlo realizaron una representación teatral de “El rastro”, además de la develación de una placa conmemorativa de Elena Garro en el auditorio de esta facultad, donde también dieron cuenta de cómo gestionaron la reubicación en la Plaza de la Democracia de la escultura de la escritora, así como su restauración.

Desde hace un año, las Elenistas participan en congresos, coloquios, presentación de textos en ferias de libro, investigación y talleres, entre otras acciones culturales que honran las palabras de la propia escritora:

“Estoy y estuve en muchos ojos. Yo solo soy la memoria y la memoria que de mí se tenga”.

Josefina Manjarrez destacó: “Desde que ellas empezaron esta iniciativa de crear este grupo de helenistas y sobretodo hacer activismo cultural, para que se trasladara la escultura de Helena vandalizada aquí.

“Ella como mujer ha sido muy satanizada, como escritora también, entonces es muy importante que ahora se rescate su figura y no solamente con el traslado de la escultura, sino con todo lo que está en la escritura.

Y desde que este auditorio, una vez que se nombró Elena Garro, también”, concluyó Josefina Manjarrez.