BUAP fortalece la excelencia académica con sobresaliente becaria

Con Shelley Lynn Hawthorne Smith, del programa Fulbright-García Robles US Scholar

Desde Puebla

Con el objetivo de fortalecer vínculos culturales y académicos entre México y Estados Unidos para el ciclo 2026-2027, la BUAP recibió a la doctora Shelley Lynn Hawthorne Smith, becaria del prestigioso programa Fulbright-García Robles US Scholar, específicamente en la categoría de Teaching English as a Foreign Language (TEFL).

Su contribución impacta en la experiencia educativa de los estudiantes de la Facultad de Lenguas al interactuar con una experta en retórica y escritura creativa, lo que les permite acceder a metodologías de vanguardia sin salir del país. La exposición a estándares internacionales de comunicación y enseñanza del inglés potencia su competitividad global y amplía su visión multicultural.

El intercambio de saberes con la doctora Hawthorne Smith le facilita al cuerpo docente la actualización en estrategias pedagógicas de TEFL, además de la colaboración en investigación y diseño curricular conjunto con una directiva de la University of Arizona, lo que abre nuevas redes de trabajo y publicaciones internacionales colaborativas.