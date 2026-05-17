10 bancos participan para la línea de crédito: Héctor González

María Tenahua

El tesorero municipal, Héctor González Cobián, informó que se invitó a 10 instituciones bancarias a participar en la licitación de la línea de crédito por 440 millones de pesos.

Señaló que, una vez enviadas las invitaciones a las empresas financieras, el gobierno de la ciudad analizará cada una de ellas para determinar cuál es la mejor oferta de préstamo.

Agregó que esperan que sea en junio cuando el ayuntamiento de Puebla ya cuente con este dinero, para invertirlo en las más de 600 pavimentaciones en diferentes puntos de la capital.