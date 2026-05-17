FGE inicia investigación de la masacre en Tehuitzingo

Desde Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informa que inició una carpeta de investigación por el fallecimiento de diez personas en la comunidad de Texcalapa, perteneciente al municipio de Tehuitzingo.

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de la Policía Municipal acudieron al inmueble tras recibir una solicitud de apoyo por parte de un ciudadano que observó a personas aparentemente sin signos vitales en el lugar.

Al arribar al domicilio, las autoridades localizaron a varias personas con lesiones por proyectil de arma de fuego. Asimismo, una mujer era trasladada para recibir atención médica perdió la vida en el trayecto.

La Fiscalía realiza el levantamiento de los cuerpos, inspecciones ministeriales y actos de investigación correspondientes para el esclarecimiento de los hechos, así como para la identificación de las diez víctimas y de quien o quienes resulten responsables.

La Fiscalía General del Estado de Puebla mantendrá las investigaciones hasta esclarecer este hecho y proceder conforme a derecho.