Video: Arzobispo de Puebla lamenta masacre de familia en Tehuitzingo 

Jorge Barrientos

El arzobispo de Puebla Víctor Sánchez Espinosa expresó su consternación por la masacre ocurrida en la región Mixteca poblana, donde una familia fue privada de la vida en Tehuitzingo.

Durante la homilía celebrada este domingo 17 de mayo en la Catedral de Puebla, el líder de la Iglesia católica lamentó los hechos de violencia que continúan afectando a distintas zonas del estado y pidió a las autoridades fortalecer las estrategias de seguridad para devolver la tranquilidad a las familias poblanas.

“Nos duele profundamente la violencia que se vive en nuestras comunidades”, expresó el arzobispo al referirse al ataque registrado en la Mixteca, hecho que ha causado indignación entre la población.

Asimismo, hizo un llamado a la sociedad para fomentar la unidad, la reconciliación y los valores familiares como parte de la reconstrucción del tejido social.

En el marco de la celebración de la 60 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, Víctor Sánchez Espinosa destacó la importancia de ejercer una comunicación responsable y comprometida con la verdad, especialmente en tiempos donde la violencia y la desinformación generan incertidumbre entre la ciudadanía.

Finalmente, pidió a los fieles elevar oraciones por las víctimas de la violencia en Puebla y por sus familias, además de insistir en la necesidad de construir un ambiente de paz en la entidad.