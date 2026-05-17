Video: 13 de junio, mega marcha contra la homofobia

María Huerta

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, integrantes del colectivo APPS Derechos Humanos, organización convocante de la 25va Megamarcha Estatal del Orgullo LGBT+ Puebla desde hace 10 años, realizaron una rueda de prensa, para presentar oficialmente el elenco artístico, actividades, pronunciamientos y acciones sociales en la edición 2026 de la marcha.

Durante la rueda de prensa, se recordó que la cita para la 25va megamarcha estatal del orgullo LGBT+ Puebla 2026 será el próximo 13 de junio a las 3:00 de la tarde, en el Parque Juárez, recorrerá el bulevar 5 de Mayo y posteriormente Avenida Juan de Palafox y Mendoza hasta el Zócalo de Puebla, donde se llevará a cabo un festival artístico y cultural.

Como parte del elenco principal, se anunció la participación de CPHER, reconocida como “la reina de todas las dragas”, quien será la reina oficial de esta edición.

Mr. Doctor, influencer poblano, acompañado de su proyecto musical Doctor Perreo.

Pistolas de Oro, considerado uno de los mariachis más virales y reconocidos del país.

De igual forma, se presentó el calendario de las marchas del orgullo en distintos municipios de Puebla durante 2026.